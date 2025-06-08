Асел Жанасова стала советником президента Казахстана

Асел Жанасова назначена советником президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ подписал 8 июня 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Распоряжением главы государства Жанасова Асел Жубанышевна назначена советником президента Республики Казахстан", – говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Асел Жанасова родилась в 1987 году в Алматы. В 2010 году окончила Кембриджский университет по международной стипендии Президента РК "Болашақ". В 2014 году магистратуру Кембриджского университета, а также МГУ им. М. Ломоносова по программе "Executive Management".

С 2010 по 2014 годы работала специалистом по информационным технологиям, менеджером Управления по информационным технологиям, директором Департамента по безопасности информационных технологий компании Eurasian Natural Resources Corporation PLC в Лондоне.

С 2014 по 2016 годы была советником директора РГП "Банковское сервисное бюро" Национального Банка РК, заместителем директора департамента цифровых технологий Национального Банка РК.

С 2016 по 2017 годы – председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Зерде". Затем до 2018 года была советником управляющего Международного финансового центра "Астана".

С 2018 по 2020 годы работала управляющим директором по цифровым технологиям Международного финансового центра "Астана".

С 20 июля 2020 года являлась вице-министром торговли и интеграции Казахстана. 30 сентября 2022 года была освобождена от этой должности.

3 октября 2022 года назначена председателем правления АО "Казпочта".

8 июня 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра обороны Казахстана Руслана Жыксылыкова, а затем и министра транспорта Марата Карабаева. Новым главой оборонного ведомства назначен Даурен Косанов.