О чем договорились президенты Казахстана и Ирана

11 декабря 2025 года президенты Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан провели переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава нашего государства выразил заинтересованность Казахстана в укреплении взаимодействия с Ираном как важным и надежным партнером в Каспийском регионе.

"За прошедшие более чем 33 года с момента установления дипломатических отношений наши страны достигли значительных успехов в межгосударственном сотрудничестве. Мы выстроили конструктивный политический диалог, наладили эффективную работу Межправительственной экономической комиссии и активно развиваем межпарламентские связи. Сформирована обширная договорно-правовая база, заключено более пятидесяти соглашений. Расширяется взаимодействие в рамках международных организаций. Все это является ярким свидетельством традиционной дружбы и партнерства", – сказал президент.

По словам Масуда Пезешкиана, ирано-казахские отношения имеют глубокие исторические корни.

"Контакты между нашими странами берут начало со времен Великого Шелкового пути. И даже до обретения Казахстаном независимости наши связи не прерывались. Сотрудничество с вашей страной имеет очень важное значение для нас. Налажено межправительственное, межведомственное взаимодействие. Наши позиции по многим международным и региональным вопросам совпадают. Мы тесно сотрудничаем в рамках Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества. Наша общая задача – усилить работу в этом направлении. На сегодняшний день двусторонний товарооборот увеличился на 40%. Это весьма хороший показатель. Ранее мы договорились довести объемы взаимной торговли до 3 млрд долларов. Мы будем прилагать все усилия для достижения этой цели. Прочной основой для расширения торгово-экономических связей является Соглашение о свободной торговле между Исламской Республикой Иран и Евразийским экономическим союзом", – отметил президент Ирана.

В ходе переговоров были рассмотрены перспективы наращивания сотрудничества двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

"Объем взаимного товарооборота растет с каждым годом, однако нам необходимо уделить особое внимание диверсификации торговли. В частности, следует активизировать взаимодействие в сферах сельского хозяйства, транспортно-логистической, горнодобывающей промышленности, медицины и передовых технологий. Уверен, что подписанные сегодня документы послужат мощным импульсом для дальнейшего развития политического и экономического взаимодействия", – сказал глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев также поддержал инициативу об учреждении Торгового дома Казахстана в Тегеране, подчеркнув значимость активизации деятельности Делового совета и максимально эффективного использования потенциала казахско-иранской торгово-промышленной палаты.

С начала года Иран вложил в экономику Казахстана 17,8 млн долларов прямых инвестиций.

Иранские предприниматели активно участвуют в реализации таких проектов, как запуск завода по производству сыра в Алматинской области и комбината по переработке шкур в Западно-Казахстанской области.

В свою очередь казахстанский бизнес также реализует ряд проектов на иранском рынке.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании потенциала транспортного коридора Север – Юг и железнодорожного маршрута Казахстан – Туркменистан – Иран.

За 10 месяцев текущего года объем перевозок по этим направлениям вырос на 53% по сравнению с прошлым годом.

Президенты обсудили перспективы дальнейшей диверсификации транспортно-транзитных путей для укрепления межрегиональных связей, включая совместное развитие портовой инфраструктуры на Каспийском море.

Кроме того, на переговорах были затронуты перспективы реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, энергетике, горнодобывающей промышленности, а также в области цифровизации и искусственного интеллекта.

Отдельное внимание главы государств уделили активизации культурно-гуманитарных связей

"В архивах Ирана хранится значительное количество памятников казахской истории. Наши ученые уже приступили к совместному изучению наследия аль-Фараби. Прорабатывается вопрос строительства на казахской земле историко-культурного комплекса, посвященного великому мыслителю. Сегодня иранская делегация передала нам копии ценных древних рукописей, связанных с историей Казахстана, за что я искренне благодарен. Этот жест подчеркивает глубину исторических связей двух народов", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В целях взаимного ознакомления с духовными ценностями двух стран стороны договорились о проведении в ближайшие годы Дней культуры, расширении студенческих обменов между высшими учебными заведениями, налаживании сотрудничества медицинских организаций и фармацевтических производств.

Ранее главы Казахстана и Ирана провели переговоры в узком составе.