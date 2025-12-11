Токаев президенту Ирана: У нас схожие обычаи, традиции и культура
После торжественной встречи в Акорде глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в узком составе, сообщает Zakon.kz.
Токаев в начале разговора отметил, что это первый визит Пезешкиана в Казахстан.
"Есть хорошая казахская пословица: "Көрші тату болса – құт" ("Когда соседи дружат, то это благо"). Наши страны соединяет Каспийское море. Для Казахстана Иран является близким соседом и надежным партнером на Ближнем Востоке. Мы с неизменным уважением относимся к иранскому народу. Несмотря на все трудности, мы продолжаем развивать наши связи. Отношения между нашими странами имеют глубокие корни. У нас схожие обычаи, традиции и культура. Мы взаимодействуем на протяжении веков. Казахстан всегда поддерживает Иран, между нами нет проблем или нерешенных вопросов. Считаю, что у наших стран есть большой потенциал взаимодействия. Между Астаной и Тегераном налажен конструктивный политический диалог, в том числе и на правительственном уровне".Касым-Жомарт Токаев
Далее он привел статистические данные.
Реализуются двусторонние соглашения, укрепляются межпарламентские связи. Растет торгово-экономическое сотрудничество. За 10 месяцев этого года отмечается рост показателей на 40% по сравнению с 2024 годом, что, несомненно, является хорошим результатом.
"Нам нужно сохранить заданный темп и нарастить объемы взаимной торговли".Касым-Жомарт Токаев
Масуд Пезешкиан в ответ заявил, что рад посетить братский и дружественный Казахстан, обладающий богатой историей и культурой.
"Наши отношения поступательно развиваются по широкому кругу направлений. Между правительствами наших стран налажено эффективное взаимодействие. Уверен, у нас имеется огромный потенциал для укрепления сотрудничества в политической, экономической, культурной, гуманитарной сферах, а также в вопросе обеспечения безопасности", – сказал иранский лидер.
