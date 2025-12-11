Папа Римский получил от президента Токаева специальное послание
Глава государства направил понтифику теплые приветствия и официально пригласил Его Святейшество совершить Апостольский визит в нашу страну.
Фото: Сенат Парламента РК
Во время аудиенции Маулен Ашимбаев отметил неизменную поддержку Святого престола в продвижении мира и межрелигиозного диалога в Казахстане, а также рассказал о работе по реализации Астанинской декларации мира – от инициатив по климату до разработки Этического кодекса развития искусственного интеллекта.
Фото: Сенат Парламента РК
Понтифик высоко оценил вклад Казахстана в укрепление согласия между представителями разных религий и подтвердил готовность Святого престола продолжать совместное сотрудничество.
