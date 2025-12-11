#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
520.02
608.79
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
520.02
608.79
6.57
Политика

Папа Римский получил от президента Токаева специальное послание

Встреча госслужащих с Папой Римским, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 20:43 Фото: Сенат Парламента РК
Спикер Сената Маулен Ашимбаев передал Папе Римскому Льву XIV специальное послание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Глава государства направил понтифику теплые приветствия и официально пригласил Его Святейшество совершить Апостольский визит в нашу страну.

Фото: Сенат Парламента РК

Во время аудиенции Маулен Ашимбаев отметил неизменную поддержку Святого престола в продвижении мира и межрелигиозного диалога в Казахстане, а также рассказал о работе по реализации Астанинской декларации мира – от инициатив по климату до разработки Этического кодекса развития искусственного интеллекта.

Фото: Сенат Парламента РК

Понтифик высоко оценил вклад Казахстана в укрепление согласия между представителями разных религий и подтвердил готовность Святого престола продолжать совместное сотрудничество.

Ранее сообщалось, что президенты Казахстана и Ирана приняли участие в бизнес-форуме: что они обсудили.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Токаев направил поздравительную телеграмму Папе Римскому Льву XIV
07:31, 09 мая 2025
Токаев направил поздравительную телеграмму Папе Римскому Льву XIV
Токаев направил телеграмму Папе Римскому
10:00, 14 сентября 2025
Токаев направил телеграмму Папе Римскому
За что Папа Римский поблагодарил Токаева
17:10, 19 января 2024
За что Папа Римский поблагодарил Токаева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: