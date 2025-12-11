Президенты Казахстана и Ирана приняли участие в бизнес-форуме: что они обсудили

Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан приняли участие в казахско-иранском бизнес-форуме. Президент Казахстана заявил, что двусторонний товарооборот демонстрирует устойчивую динамику роста, сообщает Zakon.kz.

Также он выразил уверенность в том, что сегодняшний форум укрепит сотрудничество двух стран в сферах экономики и инвестиций.

"В прошлом году объем взаимной торговли превысил 340 миллионов долларов. По прогнозам, в текущем году этот показатель увеличится многократно. Мы договорились о значительном увеличении товарооборота между нашими странами с целью доведения его на первом этапе до 1 миллиарда долларов и на следующем – до 2 миллиардов долларов. Мы обладаем необходимым потенциалом для этого. В данном контексте особое значение приобретает инициатива по открытию Торгового дома Казахстана в Тегеране. Это даст возможность на системной основе поставлять отечественную продукцию на иранский рынок. Укрепляются наши инвестиционные связи. За последние 20 лет Иран инвестировал в экономику Казахстана более 226 миллионов долларов. В настоящее время в нашей стране успешно работают более 350 предприятий, открытых иранским бизнес-сообществом. Уверен, что данная встреча будет способствовать увеличению числа таких предприятий". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, по мнению президента, особая роль в деле укрепления экономического партнерства отводится Казахско-иранской межправительственной комиссии.

По его словам, в Казахстане приняты практические меры по формированию благоприятного климата для инвесторов. Создан специальный Инвестиционный штаб. Внедряется Национальная цифровая платформа, работающая по принципу "одного окна". Казахстан готов к совместной реализации различных проектов с Ираном.

Фото: akorda.kz

Далее глава государства остановился на секторах, которые призваны придать новый импульс сотрудничеству двух стран. При этом первостепенное значение имеет наращивание транспортно-логистических связей.

"Казахстан является одним из ключевых транспортно-логистических узлов на евразийском пространстве. На сегодняшний день 85% грузооборота между Китаем и Европой проходит через территорию нашей страны. Мы уделяем особое внимание дальнейшему расширению нашего транзитного потенциала, поэтому считаем Иран важным партнером в этом вопросе. Казахстан готов к совместной работе по развитию портовых терминалов, совершенствованию логистики и увеличению объемов транзитных грузов. При этом уже осуществляется ряд совместных проектов. В частности, мы планируем построить транспортно-логистический терминал в морском порту Шахид Раджаи. Это откроет путь для прямой доставки казахстанской продукции на мировые рынки. Мы заинтересованы в налаживании связей портов Актау и Курык с иранскими портами Амирабад и Анзали. Также есть планы по установлению партнерских отношений с морскими портами Бендер-Аббас и Чабахар. Для нас важно развивать мультимодальные коридоры, соединяющие Центральную Азию с Персидским заливом, и особую роль в этом деле играет железная дорога Казахстан –Туркменистан – Иран. Объем грузоперевозок по этому маршруту может увеличиться вдвое к 2030 году, что, несомненно, будет иметь колоссальный экономический эффект. Оживление торговых отношений в регионе позволит запустить новые промышленные проекты. Кроме того, это обеспечит условия для открытия сервисных центров и производственных площадок". Касым-Жомарт Токаев

Президент предложил укреплять сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли.

"Иран является одним из основных покупателей казахстанского зерна. В прошлом году товарооборот в агропромышленном секторе составил 220 млн долларов, а за 10 месяцев этого года объем продажи зерна достиг 280 млн долларов. Мы оказываем поддержку предпринимателям, инвестирующим в сельское хозяйство. На сегодняшний день реализуется ряд совместных проектов. В качестве примера можно привести деятельность иранской компании Solico Group, которая планирует построить в нашей стране молочный завод мощностью 200 тысяч тонн продукции в год, а также запустить производство детского питания. Как известно, компания Kourosh Food Industry также выразила заинтересованность в выходе на рынок Казахстана. Она намерена открыть в нашей стране предприятия по производству растительного масла и развитию птицеводства. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы всегда открыты к сотрудничеству. Приглашаю иранских предпринимателей к запуску совместных проектов и открытию современных производственных мощностей в Казахстане", – сказал глава Казахстана.

Еще в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание сохранению Каспийского моря и его экосистемы:

"Сегодня судьба Каспия становится одним из наиболее актуальных вопросов, требующих безотлагательных действий. Снижение уровня моря уже оказывает серьезное воздействие как на экологию, так и на экономику региона. Решение этой общей проблемы возможно только при консолидации усилий всех пяти государств. В этот процесс важно активно вовлекать международные организации и финансовые институты. Как вы знаете, на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества я выступил с инициативой создания Центра изучения водных проблем. В этой связи для сохранения водных ресурсов Каспия необходимо принять межгосударственную программу и приступить к реализации совместных мер. В следующем году Казахстан планирует принять участие в VII Каспийском саммите в Тегеране. Кроме того, мы предлагаем в ближайшие два года провести IV Каспийский экономический форум. Данные мероприятия открывают широкие возможности для всестороннего рассмотрения вопросов, связанных с Каспийским морем, и выработки эффективных решений. Приглашаем иранских коллег принять активное участие в этих инициативах".

В продолжении глава государства назвал одним из ключевых направлений взаимодействия масштабную цифровизацию.

"В Казахстане последовательно реализуются меры по развитию цифровой экономики и внедрению технологий искусственного интеллекта. Мы поставили перед собой амбициозную цель – стать ведущей цифровой страной в регионе в течение ближайших трех лет. Подтверждением наших намерений стало учреждение первого в регионе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития. В этом году в Казахстане был запущен первый в Центральной Азии суперкомпьютер, а также открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI. Кроме того, мы уделяем особое внимание благоустройству города Алатау, которому моим указом присвоен статус города опережающего развития. Данный проект нацелен на развитие криптоиндустрии, инноваций и технологического бизнеса. Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с иранскими компаниями в этих направлениях", – сказал он.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан и Иран вступают в качественно новый этап сотрудничества. Стороны создают прочный фундамент для расширения экономического партнерства в сферах торговли, инвестиций, логистики и технологий.

В завершение президент Казахстана выразил уверенность в том, что сегодняшний Форум станет важным шагом в дальнейшем укреплении отношений между странами.

Президент Ирана в свою очередь обозначил наиболее перспективные сферы торгово-экономического партнерства.

Фото: akorda.kz

Масуд Пезешкиан отметил, что эта встреча является не только символом многовековой дружбы между народами Ирана и Казахстана, но и ценным шагом в направлении расширения торгово-экономического сотрудничества.

"Частный сектор двух сторон уже обозначил ряд перспективных направлений сотрудничества, таких как создание совместного иранско-казахского консорциума по судоходству на Каспии; строительство складов и распределительного центра сельскохозяйственной продукции в порту Актау; создание совместного завода по производству продуктов питания и упаковки в Казахстане; открытие экспортного парка иранских строительных материалов в Алматы; развитие сотрудничества в области минеральных ресурсов, переработки сырья и регионального экспорта. Мы также поддерживаем создание Иранско-казахского совместного торгового совета, открытие прямых авиарейсов, упрощенную выдачу бизнес-виз и проведение торговых выставок в двух странах", – сказал президент Ирана.

Материал по теме Токаев и президент Ирана осмотрели редкие рукописи об истории Казахстана

Утром 11 декабря 2025 года в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Ирана Масуда Пезешкиана, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. Главы государств провели переговоры в узком и расширенном составах, в рамках которых был подписан ряд документов.