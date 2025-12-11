#Казахстан в сравнении
Политика

Президент Казахстана прибыл в Ашхабад

Президент Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 23:04 Фото: Акорда
Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, встретил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту состоялась краткая беседа президента Казахстана с Гурбангулы Бердымухамедовым.

"Я с большим желанием откликнулся на приглашение высшего руководства Туркменистана прибыть сюда для участия в таком очень важном мероприятии. Повестка дня, которая была предложена нам, более чем актуальная в условиях нынешнего неспокойного, непредсказуемого мира и, тем более, в контексте 80-летия создания Организации Объединенных Наций. Я не сомневаюсь в том, что завтрашний форум увенчается успехом, и это будет очередной позитивный вклад Туркменистана в стабилизацию ситуации в глобальном масштабе, и, конечно же, в укрепление атмосферы дружбы и сотрудничества в Центральной Азии", – сказал Токаев.

Президент Казахстана высоко оценил итоги состоявшегося в конце ноября государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан и отметил необходимость практической реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Председатель Халк Маслахаты поблагодарил президента Казахстана за участие в предстоящем форуме, приуроченном к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, а также остановился на ключевых вопросах двусторонней повестки.

Ранее сообщалось, что Папа Римский получил от президента Токаева специальное послание.

Аксинья Титова
