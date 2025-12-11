Президент Казахстана прибыл в Ашхабад
Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, встретил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает Zakon.kz.
В аэропорту состоялась краткая беседа президента Казахстана с Гурбангулы Бердымухамедовым.
"Я с большим желанием откликнулся на приглашение высшего руководства Туркменистана прибыть сюда для участия в таком очень важном мероприятии. Повестка дня, которая была предложена нам, более чем актуальная в условиях нынешнего неспокойного, непредсказуемого мира и, тем более, в контексте 80-летия создания Организации Объединенных Наций. Я не сомневаюсь в том, что завтрашний форум увенчается успехом, и это будет очередной позитивный вклад Туркменистана в стабилизацию ситуации в глобальном масштабе, и, конечно же, в укрепление атмосферы дружбы и сотрудничества в Центральной Азии", – сказал Токаев.
Президент Казахстана высоко оценил итоги состоявшегося в конце ноября государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан и отметил необходимость практической реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей.
Председатель Халк Маслахаты поблагодарил президента Казахстана за участие в предстоящем форуме, приуроченном к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, а также остановился на ключевых вопросах двусторонней повестки.
