Памяти Абая Кунанбаева: какие сооружения и монументы носят имя великого мыслителя

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов открыли в Ашхабаде памятник Абаю. В торжественной церемонии приняли участие глава Казахстана и председатель Халк Маслахаты Туркменистана. Этот монумент стал еще одним в череде многих, посвященных великому поэту, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана, национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника Абаю Кунанбайулы. Появление в Ашхабаде памятника послужит знаком взаимопонимания и дружбы, заявил президент нашей страны.

Фото: akorda.kz

В своем выступлении глава Казахстана назвал открытие памятника ярким проявлением особого уважения туркменских братьев к казахскому народу.

"Стремись знать, как можно больше", – писал Абай, побуждая людей идти по пути просвещения и образования. В своих бесценных произведениях он воспевал вечные ценности, писал о значимости патриотизма, трудолюбия и любви к знаниям, призывал к гуманизму, доброте и благоразумию. Открытие памятника Абая в Ашхабаде – исключительно важная инициатива, направленная на дальнейшее укрепление братских отношений между нашими странами", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана отметил, что памятник великому Абаю станет символом казахско-туркменской дружбы.

Абай – выдающаяся личность мирового масштаба. Его произведения стали бесценным наследием всего человечества. Во многих городах планеты в честь Абая установлены памятники. Великий писатель посвятил всю свою жизнь просвещению народа.

Абай Кунанбаев (10 августа 1845 – 6 июля 1904) – великий казахский поэт, писатель, просветитель, основатель казахской письменной литературы и литературного языка, философ, просветитель, демократ, историк, переводчик, композитор и общественный деятель.

Абай всесторонне изучил восточную и западную культуру, чтобы способствовать просвещению народа, и сумел показать основы этой культуры своему народу.

Слова назидания великого Абая – педагогические выводы, которые вошли в казахскую национальную педагогику. Стихи Абая воспевают труд, науку, искусство и нравственность. Абай Кунанбаев занимает выдающееся место в отечественной культуре и литературе. Наследие великого поэта, а также книги о нем, хранится в фондах библиотеки аль-Фараби и многих других.

Его произведения известны всему миру, так как переведены на множество языков. Они получили высокую оценку мировой общественности и читателей разных возрастов. Именем казахского мыслителя называют школы, ему устанавливают памятники (только в Казахстане их более 30), а литературу великого поэта продолжают изучать в школах и вузах. На его произведениях учат молодое поколение казахстанцев, цитируя мудрые мысли казахского просветителя.

Памятники и монументы

В Астане известному казахскому мыслителю установили два памятника. Один из них был открыт 10 июня 2000 года. Он стоит на углу улицы Абая и проспекта Республики, напротив столичного акимата, недалеко от Центральной площади в старой части города.

Фото: gov.kz

Постамент памятника представляет собой степную дорогу, по которой идет одинокий путник. В его руках книга. Он задумчиво смотрит вперед, будто пытается охватить мысленным взором свой жизненный путь. Памятник высотой 3,5 метра выполнен из бронзы.

19 июня 2010 года в старой части города открыли второй монумент Абаю. При выборе лучшего проекта памятника жюри отдало предпочтение новой концепции изображения поэта. Эта скульптура показывает его в молодом возрасте. По словам автора, он "постарался изобразить Абая в своей творческой интерпретации – задумчивым, ушедшим в глубокие размышления".

Один из первых памятников Абаю Кунанбаеву в Казахстане был установлен в Алматы в 1960 году. Именно от его постамента и начинается один из главных проспектов города, который уходит на запад, к спальным районам. Скульптуру, отлитую из бронзы, выполнил Хакимжан Наурызбаев, проект постамента изготовлен из красного гранита и принадлежит архитектору И. Белоцерковскому. Общая высота монумента – 13,7 метра.

В прошлом году по указу президента в Казахстане появилась Абайская область с административным центром в городе Семее. В регионе установлен памятник Абаю, работают музей, библиотека, театр, названные его именем, и все они являются главными достопримечательностями областного центра.

Официальное открытие памятника состоялось в сентябре 1972 года на площади Абая. Авторы – скульптор Эльбакидзе и архитектор Шингареви.

Скульптор нашел выразительное решение для воплощения образа великого казахского мыслителя. Пластические объемы моделированы обобщенно, лаконично. Абай изображен во весь рост, одетый в просторный халат, на голове – тюбетейка. В левой руке, свободно опущенной вдоль тела, Абай держит книгу, которая является символом литературной и просветительской деятельности, правая рука Абая прижата к груди – этот жест усиливает впечатление искренности образа.

Высота фигуры – 7 м, высота постамента – 1,5 м. Материал – камень.

В Абайской области в селе Бескарагай в августе 2014 года известному поэту был установлен памятник. Дорожка к бюсту просветителя выложена брусчаткой, вокруг располагаются цветочные клумбы.

Кроме того, в урочище Жидебай в Абайском районе на территории Государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея "Жидебай-Борили" расположен Мемориальный комплекс Абая и Шакарима, а также мавзолей Абая. В составе комплекса, на месте захоронения Абая, возвышается архитектурный памятник. Его создатели: Б. Ибраев, С. Агытаев, Л. Карпыков (архитекторы), проектировщик – Т. Ержигитов, художник – К. Алтынбеков.

На площади Республики в Усть-Каменогорске 29 августа 2009 года также был открыт памятник Абаю Кунанбаеву. Монумент представляет собой изображение поэта во весь рост. Его высота – 5 м 40 см, вместе со ступеньками и постаментом – 7 м 80 см. Общая высота памятника – 13 м 20 см.

Вес бронзовой фигуры – 5 тонн. Изготовлением скульптуры Абая занималась областная организация Союза художников РК Караганды. Авторы – скульпторы Ескен Сергебаев и Бакитжан Абишев.

Памятник великому мыслителю и поэту Абаю Кунанбаеву в честь его 175-летнего юбилея был торжественно открыт и в Павлодаре. Высота фигуры Абая – 5,25 м, установлена она на пятиметровом гранитном постаменте. Автор памятника – скульптор Аскар Нартов.

Скульптура выполнена из художественной бронзы с тонировкой азотнокислым серебром и обработкой воском.

Так же и в Караганде вылили из бронзы памятник Абаю Кунанбаеву. Общая высота составляет 9,9 м, скульптуры – 5 м. Автор – скульптор Аскар Нартов.

Скульптура Абая и Пушкина установлена в центре Петропавловска. Абай был первым среди казахов, который познакомил и навсегда породнил народ с русским писателем.

Абай Кунанбаев видел в Пушкине крупную и яркую творческую личность. Два выдающихся поэта стали примером духовного родства двух потрясающих личностей. Уникальное созвучие их поэзии, выражающее целостность мира и человека, есть блестящее подтверждение этому. Это два великих достояния. Они жили в разные эпохи, но их духовное родство очевидно. Абай Кунанбаев перевел на родной язык множество произведений Александра Пушкина.

Фото: gov.kz

Торжественное открытие монумента в Петропавловске состоялось в День независимости РК. Местом для установки стала главная улица областного центра, куда выходит Центральный парк культуры и отдыха. Сама скульптурная композиция состоит из фигур классиков, объединенных древом жизни. Они отлиты из бронзы. Общая высота памятника – около 7,5 м.

Кроме того, в Петропавловске в его честь названа улица, а в 2020 году появился гигантский портрет Абая на стене многоэтажного дома на пересечении улиц Абая и Ауэзова. Автор портрета – Болат Асербеков. Также в 2007 году была открыта специализированная казахская школа-гимназия имени Абая.

В честь знаменитого казахского поэта Абая Кунанбаева названо множество улиц, районов и даже один город в Казахстане. Всего же это, по последним данным, 1441 улица, 12 проспектов, 99 школ, четыре колледжа и Национальный театр оперы и балета.

Объекты и сооружения по всему миру

Слава о творчестве и активной общественной деятельности Абая распространилась далеко за пределы Казахстана. Заслуги великого творца и мыслителя оценили во многих странах и установили памятники даже там, где сам Абай никогда не бывал.

Скульптуры в честь великого мыслителя установлены в центре Москвы, в Ташкенте, напротив посольства Казахстана, в Тегеране у входа в Национальную библиотеку, в Каире в парке Свободы и дружбы, а также Пекине, Будапеште, Ренне (Франция). И это далеко не весь список.

В российской столице памятник Абаю установлен недалеко от казахстанского посольства на Чистопрудном бульваре.



Памятник Абаю в Москве. Фото: gov.kz

Бронзовый памятник представляет собой сидящего поэта. Авторами скульптурной композиции является российско-казахский авторский коллектив. Скульпторами выступили Марат и Саид Айнековы. Между тем Марат Айнеков известен и как создатель эскизов казахстанской национальной валюты – тенге.

Такая популярность Абая неудивительна. Он был одним из самых видных просветителей своего времени. Кроме творчества он занимался и общественной деятельностью: боролся за права женщин, брал под свое покровительство опальных поэтов и философов, был рьяным сторонником гуманизма, активно продвигал его, за что и заслужил уважение своих современников и благодарных потомков.

Фото: gov.kz

Во французском городе Ренн, являющемся побратимом Алматы, установлен бюст Абая в парке под названием "Алматы". Как было отмечено в ходе церемонии открытия, установка скульптуры является важной вехой в укреплении дружеских связей не только между двумя городами, но и двумя странами.



Абай Кунанбаев призывал людей осваивать науку, приобщаться к знаниям, прославлял инновации и созидание. Наследие Абая представляет огромную ценность не только для Казахстана, но и для всего человечества. В одном из скверов Нью-Дели также установлен бюст казахского мыслителя и поэта Абая Кунанбаева.

Фото: gov.kz

Установка бюста казахского просветителя на родине Махатмы Ганди имеет глубокое символическое значение. Идеи, которые проповедовали Абай и Ганди, тесно переплетаются между собой.



Бюст Абая, установленный в одном из красивейших центральных парков Каира – парке Свободы и дружбы. Памятник открыт 13 октября 2016 года – в год празднования 25-летия Независимости Казахстана в Каире.

Египет, Каир. Фото: wikimedia/Atygay Karaul

Это событие демонстрировало крепость многолетней дружбы народов двух стран. Вице-губернатор Каира Мухаммед Айман отметил, что "памятник Абаю в центре столицы Египта – большое событие для мегаполиса, олицетворяющее духовную и культурную близость между казахским и египетским народами".



В Азербайджане центральная улица Баку названа в честь великого казахского поэта, мыслителя Абая Кунанбаева.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что это еще один вклад в дело укрепления сотрудничества в гуманитарной сфере. Также факт того, что улицу в Баку назвали в честь великого сына казахского народа, просветителя, мыслителя, общественного деятеля Абая Кунанбаева, свидетельствует о "знаке нашей дружбы, нашего отношения к историческим личностям наших народов".

Памятники автору "Слов назидания" есть в Стамбуле (Турция) и в Будапеште (Венгрия). В столице Иордании в честь Абая назвали улицу. В МИДе РК отметили, что это является очередным подтверждением высокого уровня отношений между двумя странами и сотрудничества между городами-побратимами – Астаной и Амманом.





Фото: gov.kz

За пределами страны бюсты и памятники есть в Берлине, Бишкеке, Будапеште, Женеве, Каире, Москве, Нью-Дели, Париже, Пекине, Ренне, Сараево, Сеуле, Стамбуле, Ташкенте, Тбилиси, Тегеране и Харькове.

Памятник Абаю в Ташкенте. Фото: Facebook/Посольство Казахстана в Узбекистане

В июне 2013 года в Ташкенте одновременно были открыты памятник Абаю и здание посольства Казахстана в Узбекистане.

Париж. Фото: gov.kz

В 2014 году бюст Абая появился в Китае. Он расположен в парке "Чаоян" в китайской столице – в Пекине.

Пекин. Фото: china.org.cn

В 2021 году бюст казахского поэта появился также в Париже (Франция).



А уже в апреле 2022 года памятник Абаю, созданный грузинским скульптором, установили в одном из скверов Тбилиси.



Памятник Абаю в Тбилиси. Фото: gov.kz

Годом ранее, по данным Министерства иностранных дел Казахстана, одной из улиц Тбилиси было присвоено имя Абая. Выдающийся поэт был просветителем всего тюркского мира. Его произведения представляют ценность и для азербайджанского народа. В столице Азербайджана Баку есть памятная доска в честь Абая. Акция по переустановке мемориальной доски состоялась по случаю празднования 175-летия Абая Кунанбаева в день его рождения 10 августа 2020 года.

Фото: instagram/bakugrainterminal

Отметим, что в 2011 году одна из улиц Бинагадинского района города Баку была названа в честь Абая Кунанбаева.

В августе 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия бюста Абая Кунанбаева в Сеуле (Южная Корея).



Фото: gov.kz

Проект памятника был разработан в Казахстане, а скульптура отлита из бронзы. Установлен бюст на территории Кибер-университета в корейской столице.

Памятник Абаю в Бишкеке. Фото: akorda.kz

В 2021 году памятник казахскому мыслителю Абаю Кунанбаеву появился в Берлине (Германия). Найти его можно на улице Абая близ посольства Казахстана в ФРГ.

Памятник Абаю в Берлине. Фото: gov.kz

В мае 2022 года памятник Абаю появился в Бишкеке (Кыргызстан). В официальной церемонии открытия участвовали президенты двух стран Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров.

Также мемориальные доски, посвященные казахскому поэту, были открыты в Турции – парк и памятную доску Абая Кунанбаева можно встретить в турецкой Анталье. А также в Румынии, а в Тбилиси именем Абая была названа одна из центральных улиц. В декабре в Кыргызстане в Национальной библиотеке имени Осмонова, а также в Боснии и Герцеговине были установлены бюсты Абая Кунанбаева.

Кроме этого, в 2020 году именем Абая были названы один аэропорт, шесть школ, три проспекта и 10 улиц Казахстана. Установлено семь памятников и два бюста.