Токаев и Кобахидзе обсудили новые возможности для Казахстана и Грузии
По данным Акорды, глава государства подчеркнул, что Грузия остается надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе.
Он отметил ценность многолетнего сотрудничества, основанного на крепких узах дружбы и исторической близости двух народов.
Касым-Жомарт Токаев и Ираклий Кобахидзе подтвердили поступательное развитие политического диалога, экономических и гуманитарных связей.
Фото: akorda.kz
Кроме того, собеседники рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.
В этом контексте глава государства подчеркнул значительный потенциал для наращивания контактов с Грузией в транспортно-логистической и торгово-экономической сферах.
Токаев по прибытии в Ашхабад 11 декабря 2025 года поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и братский туркменский народ со знаменательной датой – 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана.
Уже 12 декабря он принял участие в работе форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.