Токаев и Кобахидзе обсудили новые возможности для Казахстана и Грузии

На полях международного форума в Ашхабаде сегодня, 12 декабря 2025 года, президент Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, глава государства подчеркнул, что Грузия остается надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе.

Он отметил ценность многолетнего сотрудничества, основанного на крепких узах дружбы и исторической близости двух народов.

Касым-Жомарт Токаев и Ираклий Кобахидзе подтвердили поступательное развитие политического диалога, экономических и гуманитарных связей.

Фото: akorda.kz

Кроме того, собеседники рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

В этом контексте глава государства подчеркнул значительный потенциал для наращивания контактов с Грузией в транспортно-логистической и торгово-экономической сферах.

Токаев по прибытии в Ашхабад 11 декабря 2025 года поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и братский туркменский народ со знаменательной датой – 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана.

Уже 12 декабря он принял участие в работе форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.