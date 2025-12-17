Казахстан должен стать энергетической державой – Токаев

На торжественном мероприятии в Акорде президент Касым-Жомарт Токаев поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником и отметил, что в рамках Года рабочих профессий трудящимся уделяется особое внимание, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, для Казахстана энергетика – это отрасль стратегической важности.

"Невозможно построить сильное государство без стабильных источников энергии. Работа в энергетическом секторе вносит значительную лепту в развитие нашей страны, поскольку плоды вашего труда ощущает каждая семья, каждый человек. Обеспечить светом и теплом наши дома – задача не из легких. Я высоко ценю ваш самоотверженный труд и выражаю всем вам искреннюю признательность", – сказал президент.

Кроме того, глава государства подчеркнул поступательное развитие и процветание страны.

"Особое внимание мы уделяем развитию экономики и инфраструктуры, открытию современных производств. Наша страна вступила в эпоху широкой цифровизации и искусственного интеллекта. Казахстан в обозримом будущем должен превратиться в полностью цифровое государство. Для достижения этой цели проводится масштабная работа. В Астане открыт Международный центр искусственного интеллекта. Недавно был запущен суперкомпьютер, разработанный по технологиям известной американской компании. В соответствии с глобальными тенденциями будут созданы новые дата-центры и облачная инфраструктура. Разумеется, все это станет серьезным вызовом для энергетического сектора. Поэтому для реализации столь важных задач нам необходимо провести коренную модернизацию энергетической отрасли". Касым-Жомарт Токаев

Далее президент Токаев сообщил о проводимой работе в данной сфере.

"За последние шесть лет выработка электроэнергии увеличилась на 16 млрд киловатт-часов. Это сопоставимо с годовым объемом потребления такого промышленно развитого региона, как Карагандинская область. В настоящее время электроэнергетическая система Казахстана объединяет 237 электрических станций с суммарной установленной мощностью 25 гигаватт и с фактически располагаемой мощностью 21 гигаватт. Благодаря усилиям государства существенно повышена устойчивость энергообъектов и инженерно-коммунальных сетей. Количество технологических нарушений в прошлом отопительном сезоне сократилось на 27%. Девять ТЭЦ покинули "красную" зону риска, три станции перешли в "зеленую" зону". Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства напомнил о запуске программы "Тариф в обмен на инвестиции", направленной на поддержание инфраструктуры в надлежащем состоянии.

"В результате за три года только на проведение капитального ремонта предприятий было привлечено более 900 млрд тенге частных инвестиций. Сбавлять темпы проводимой работы никак нельзя. Перед нами стоит задача обеспечить надлежащее условие для развития экономики в виде надежной и современной энергетической инфраструктуры. Для этого правительством начата реализация Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов", в рамках которого до 2030 года реконструкцией будет охвачено не менее 200 объектов, обновлено 86 тысяч километров сетей. Перед правительством поставлена задача неуклонно наращивать энергетический потенциал страны, что крайне необходимо для дальнейшего успешного развития экономики Казахстана. Наша страна должна стать энергетической державой с большим экспортным потенциалом", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

День энергетика в Казахстане отмечается в третье воскресенье декабря. В 2025 году праздник выпадает на 21 декабря.

Во время мероприятия Токаев обозначил еще ряд задач развития энергетической отрасли на ближайшую перспективу.