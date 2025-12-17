#Казахстан в сравнении
События

Токаев прилетел с официальным визитом в Японию

люди, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 20:53 Фото: Акорда
17 декабря 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию, сообщает Zakon.kz.

В международном аэропорту Ханэда города Токио президента Казахстана встретила государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу, сообщила пресс-служба Акорды.

Фото: Акорда

"Завтра (18 декабря. – Ред.) глава государства проведет переговоры с императором Японии Нарухито и премьер-министром Санаэ Такаичи", – говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба президента Казахстана показала, как Токио готовится к визиту Касым-Жомарта Токаева.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
