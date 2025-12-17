Токаев прилетел с официальным визитом в Японию

Фото: Акорда

17 декабря 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию, сообщает Zakon.kz.

В международном аэропорту Ханэда города Токио президента Казахстана встретила государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу, сообщила пресс-служба Акорды. Фото: Акорда "Завтра (18 декабря. – Ред.) глава государства проведет переговоры с императором Японии Нарухито и премьер-министром Санаэ Такаичи", – говорится в сообщении. Ранее пресс-служба президента Казахстана показала, как Токио готовится к визиту Касым-Жомарта Токаева.

