События

Казахстан и Япония подпишут крупные коммерческие соглашения

Визит Токаева в Токио , фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 06:22 Фото: Акорда
Соглашения на сумму свыше 3,7 млрд долларов будут подписаны в ходе визита президента Казахстана в Японию, сообщает Zakon.kz.

Свыше 3,7 млрд долларов составит совокупная стоимость коммерческих соглашений, которые планируется подписать в рамках официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Японию. Об этом рассказал помощник – пресс-секретарь президента Республики Казахстан Руслан Желдибай.

Ожидается, что для этого Президент лично встретится в Токио с представителями крупного японского бизнеса. Всего планируется подписание более 40 документов. Среди ключевых сфер, которые охватят соглашения:

  • энергетика;
  • возобновляемые источники энергии;
  • цифровизация;
  • горнорудный сектор;
  • транспорт.

Со стороны Казахстана документы подпишут такие компании, как Самрук-Қазына, KEGOC, Казатомпром, Тау-Кен Самрук, Казпочта, Қазақстан темір жолы. Со стороны Японии – Marubeni, MUFG Bank, Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi Energy, Toshiba, JOGMEC, Kansai Electric Power, RIKEN KOGYO и другие.

"Программа визита президента в Японию насыщена официальными переговорами и деловыми встречами", – говорится в сообщении.

Накануне Токаев прибыл в Токио.

Фото Алия Абди
Алия Абди
