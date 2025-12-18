Казахстан и Япония подпишут крупные коммерческие соглашения
Свыше 3,7 млрд долларов составит совокупная стоимость коммерческих соглашений, которые планируется подписать в рамках официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Японию. Об этом рассказал помощник – пресс-секретарь президента Республики Казахстан Руслан Желдибай.
Ожидается, что для этого Президент лично встретится в Токио с представителями крупного японского бизнеса. Всего планируется подписание более 40 документов. Среди ключевых сфер, которые охватят соглашения:
- энергетика;
- возобновляемые источники энергии;
- цифровизация;
- горнорудный сектор;
- транспорт.
Со стороны Казахстана документы подпишут такие компании, как Самрук-Қазына, KEGOC, Казатомпром, Тау-Кен Самрук, Казпочта, Қазақстан темір жолы. Со стороны Японии – Marubeni, MUFG Bank, Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi Energy, Toshiba, JOGMEC, Kansai Electric Power, RIKEN KOGYO и другие.
"Программа визита президента в Японию насыщена официальными переговорами и деловыми встречами", – говорится в сообщении.
Накануне Токаев прибыл в Токио.