Сколько документов подписали по итогам переговоров Токаева и премьер-министра Японии

Фото: akorda.kz

В пресс-службе президента Казахстана проинформировали, сколько документов было подписано по итогам переговоров Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Японии Санаэ Такаичи, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, опубликованной 18 декабря 2025 года в Telegram-канале Акорды: "По итогам переговоров президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Санаэ Такаичи подписали совместное заявление. Членами официальных делегаций двух стран были подписаны 14 межправительственных и межведомственных документов". Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Японии. Что они обсудили, можете узнать здесь.

