Политика

Сколько документов подписали по итогам переговоров Токаева и премьер-министра Японии

президент РК Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 17:02 Фото: akorda.kz
В пресс-службе президента Казахстана проинформировали, сколько документов было подписано по итогам переговоров Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Японии Санаэ Такаичи, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, опубликованной 18 декабря 2025 года в Telegram-канале Акорды:

"По итогам переговоров президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Санаэ Такаичи подписали совместное заявление. Членами официальных делегаций двух стран были подписаны 14 межправительственных и межведомственных документов".

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Японии. Что они обсудили, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
