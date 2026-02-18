#Референдум-2026
#Казахмыс
Политика

Токаев поздравил переизбранного премьер-министра Японии

президент РК, премьер-министр Японии, поздравление, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 13:00 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Санаэ Такаичи с переизбранием на пост премьер-министра Японии, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 18 февраля 2026 года, президент подчеркнул, что Япония является одним из ключевых партнеров нашей страны в Азии.

Он также выразил уверенность в том, что расширенное стратегическое партнерство, основанное на узах дружбы и взаимопонимания, будет и впредь укрепляться во благо двух народов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Санаэ Такаичи успехов в ее ответственной деятельности, а японскому народу – благополучия и процветания.

Ранее стало известно, что 18-19 февраля Токаев по приглашению Дональда Трампа посетит Вашингтон для участия в инаугурационном заседании Совета мира. Также он проведет ряд встреч с руководителями крупных американских компаний.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
