Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Японии

Глава государства 18 декабря провел переговоры с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент поблагодарил Санаэ Такаичи за оказанный делегации Казахстана теплый прием.

"Данный визит – это действительно важная веха в отношениях Казахстана с Японией, которую мы всегда считали нашим проверенным временем и надежным партнером в Азии. Сегодня Япония – это гармоничная и развитая страна, которой удается сочетать многовековую мудрость и уникальные традиции с современными инновациями. Хотелось бы отметить, что под вашим мудрым и сильным руководством проводятся масштабные реформы, направленные на дальнейшее укрепление роли Японии на международной арене. Мы часто говорим, что Япония – наш далекий сосед, но в то же время близкий и надежный друг. Наши связи имеют глубокие исторические корни. До данного визита я четыре раза посещал вашу страну в различных качествах, но не в должности президента. Поэтому вы совершенно правы, что это мой первый визит в статусе президента Казахстана. У нас отличная институциональная база, потому что, как вы упомянули, еще в 2004 году вместе с г-жой Кавагучи, которая тогда была министром иностранных дел Японии, мы инициировали формат "Центральная Азия плюс Япония", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, первая встреча на уровне министров иностранных дел состоялась в Астане. Сегодня подобные встречи стали настолько популярными, что существует множество форматов "Центральная Азия плюс" с участием крупных стран, но Япония по праву считается его первым инициатором и создателем.

Премьер-министр Японии выразила уверенность, что официальный визит президента Казахстана придаст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству двух стран.

"Искренне рада приветствовать вас. Прошел уже 21 год с момента проведения первого совещания министров иностранных дел в формате "Центральная Азия + Япония", на котором председательствовал г-н Касым-Жомарт Токаев. Сегодня же вы принимаете участие в первом совещании глав государств в формате "Центральная Азия + Япония" уже в качестве президента. Мы рассматриваем Казахстан как стратегического партнера в деле поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права. Мы намерены и далее тесно сотрудничать с г-ном президентом в целях дальнейшего развития взаимовыгодных отношений", – подчеркнула Санаэ Такаичи.

В ходе переговоров были обстоятельно обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

17 декабря в международном аэропорту Ханэда города Токио президента Казахстана встретила государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу. Уже на следующий день, 18 декабря, Токаев провел встречу с императором Японии Нарухито. После император устроил прием в честь президента Казахстана. После встречи с императором Японии президент посетил Мэйджи Джингу – крупнейший синтоистский храм Токио. Также Касым-Жомарт Токаев пообщался с соотечественниками, работающими в Японии.