Токаев о вооруженных конфликтах в мире: Достигло самого высокого уровня за последние десятилетия

Выступая 19 декабря 2025 года с лекцией в Университете Организации Объединенных Наций (ООН), глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность ростом конфликтов в мире, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана представил свое видение перспектив построения более справедливого и стабильного мира в условиях обострения кризисов и серьезного ослабления механизмов многостороннего сотрудничества.

"Количество и интенсивность вооруженных конфликтов во всем мире достигли самого высокого уровня за последние десятилетия, а глобальные военные расходы в прошлом году составили рекордные 2,7 трлн долларов. В то же время соперничество между ведущими державами достигло наивысшей степени, что уже привело к неспособности Совета безопасности Организации Объединенных Наций решать какие-либо крупномасштабные международные конфликты", – констатировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев посетил Университет Организации Объединенных Наций в Токио, где прочитал лекцию на тему "Восстановление стратегического доверия в эпоху турбулентности: каким Казахстан видит более справедливый и стабильный мир".