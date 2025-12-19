#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
513.55
602.09
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
513.55
602.09
6.42
Политика

К обеспечению более широкого участия в СБ ООН ответственных средних держав призвал Токаев

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 14:20 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает реформу Совета Безопасности (СБ) крайне важной и безотлагательной задачей. Об этом он заявил, выступая 19 декабря 2025 года с лекцией в Университете Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана призвал к обеспечению более широкого участия в СБ ООН средних держав, представляющих Азию, Африку и Латинскую Америку.

"Голоса ответственных средних держав должны звучать более весомо в Совете Безопасности, где они могут выступать в качестве конструктивных посредников и способствовать продвижению решений в условиях противоречий между более крупными игроками. Именно в этой роли Казахстан видит свою внешнеполитическую миссию. Мы проводим принципиальную, сбалансированную, конструктивную многовекторную дипломатию, которая отражает наши национальные интересы и идентичность как развивающейся средней державы, неизменно придерживающейся Устава ООН", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава нашего государства, пользуясь возможностью, выразил искреннюю признательность бывшему министру иностранных дел Японии Ёрико Кавагучи, внесшей огромный вклад в налаживание связей между нашими странами. Президент напомнил, что именно она является инициатором формата саммита "Центральная Азия и Япония".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 14:20
Президент Казахстана выступил с лекцией в Университете ООН

Ранее Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность ростом конфликтов в мире. Он представил свое видение перспектив построения более справедливого и стабильного мира в условиях обострения кризисов и серьезного ослабления механизмов многостороннего сотрудничества.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Голоса средних держав должны звучать громче в Совбезе ООН – Токаев
00:07, 24 сентября 2025
Голоса средних держав должны звучать громче в Совбезе ООН – Токаев
Токаев выразил обеспокоенность ростом конфликтов в мире
14:08, Сегодня
Токаев выразил обеспокоенность ростом конфликтов в мире
Токаев на конференции ООН: Голоса стран без выхода к морю должны быть громче
13:11, 05 августа 2025
Токаев на конференции ООН: Голоса стран без выхода к морю должны быть громче
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: