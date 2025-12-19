К обеспечению более широкого участия в СБ ООН ответственных средних держав призвал Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает реформу Совета Безопасности (СБ) крайне важной и безотлагательной задачей. Об этом он заявил, выступая 19 декабря 2025 года с лекцией в Университете Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана призвал к обеспечению более широкого участия в СБ ООН средних держав, представляющих Азию, Африку и Латинскую Америку.

"Голоса ответственных средних держав должны звучать более весомо в Совете Безопасности, где они могут выступать в качестве конструктивных посредников и способствовать продвижению решений в условиях противоречий между более крупными игроками. Именно в этой роли Казахстан видит свою внешнеполитическую миссию. Мы проводим принципиальную, сбалансированную, конструктивную многовекторную дипломатию, которая отражает наши национальные интересы и идентичность как развивающейся средней державы, неизменно придерживающейся Устава ООН", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава нашего государства, пользуясь возможностью, выразил искреннюю признательность бывшему министру иностранных дел Японии Ёрико Кавагучи, внесшей огромный вклад в налаживание связей между нашими странами. Президент напомнил, что именно она является инициатором формата саммита "Центральная Азия и Япония".

Ранее Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность ростом конфликтов в мире. Он представил свое видение перспектив построения более справедливого и стабильного мира в условиях обострения кризисов и серьезного ослабления механизмов многостороннего сотрудничества.