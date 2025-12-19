Куда отправился Токаев после лекции в Университете ООН – фото и видео

В пресс-службе президента Казахстана рассказали, куда отправился и с кем встретился Касым-Жомарт Токаев после лекции в Университете ООН, сообщает Zakon.kz.

Из информации, опубликованной 19 декабря 2025 года в Telegram-канале Акорды, следует, что:

"Президент Казахстана прибыл в Государственный дворец Акасака для участия в официальном приеме от имени премьер-министра Японии в честь глав стран Центральной Азии. Касым-Жомарта Токаева встретила Санаэ Такаичи".

Отмечается, что завтра, 20 декабря, глава государства примет участие в первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония".

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев посетил Университет Организации Объединенных Наций в Токио, где прочитал лекцию на тему "Восстановление стратегического доверия в эпоху турбулентности: каким Казахстан видит более справедливый и стабильный мир". Президент Казахстана выразил обеспокоенность ростом конфликтов в мире, а также представил свое видение перспектив построения более справедливого и стабильного мира в условиях обострения кризисов и серьезного ослабления механизмов многостороннего сотрудничества.