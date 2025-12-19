#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
513.55
602.09
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
513.55
602.09
6.42
Политика

Президент Казахстана рассказал о внешней политике и соседях

Токаев в университете, Токио, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 14:21 Фото: akorda.kz
Во время лекции в Университете Организации Объединенных Наций (ООН) в Токио президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан пользуется широким признанием в качестве авторитетного и надежного партнера, сообщает Zakon.kz.

Так, Токаев заявил, что Казахстан развивает всеобъемлющее стратегическое партнерство с ближайшими соседями – Россией, Китаем и странами Центральной Азии.

"Мы рассматриваем это соседство как стратегическое преимущество, позволяющее Казахстану продвигать доверие и взаимосвязанность по всей Евразии. Мы также расширяем долгосрочное взаимодействие с Соединенными Штатами и Европейским союзом, усиливаем наши контакты на Ближнем Востоке, в Азии и странах Глобального Юга".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, Япония имеет огромное значение для Казахстана.

"Мы и далее будем стремиться углубить нашу дружбу и взаимодействие для раскрытия новых возможностей в торгово-инвестиционных связях. Такой сбалансированный и беспристрастный подход укрепляет конструктивную дипломатию Казахстана в условиях все более геополитически фрагментированного мира".Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 14:21
Президент Казахстана выступил с лекцией в Университете ООН

Ранее Токаев предложил создать в Алматы региональный филиал Университета ООН. Глава государства уверен, что его деятельность могла бы быть сосредоточена в первую очередь на вопросах, связанных с водной и климатической безопасностью, предотвращением конфликтов и миротворчеством, устойчивым развитием и управлением искусственным интеллектом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания регионального филиала Университета ООН в Алматы
14:10, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания регионального филиала Университета ООН в Алматы
Президент Казахстана выступил с лекцией в Университете ООН
14:02, Сегодня
Президент Казахстана выступил с лекцией в Университете ООН
Токаев выразил обеспокоенность ростом конфликтов в мире
14:08, Сегодня
Токаев выразил обеспокоенность ростом конфликтов в мире
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: