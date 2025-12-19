Президент Казахстана рассказал о внешней политике и соседях

Во время лекции в Университете Организации Объединенных Наций (ООН) в Токио президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан пользуется широким признанием в качестве авторитетного и надежного партнера, сообщает Zakon.kz.

Так, Токаев заявил, что Казахстан развивает всеобъемлющее стратегическое партнерство с ближайшими соседями – Россией, Китаем и странами Центральной Азии.

"Мы рассматриваем это соседство как стратегическое преимущество, позволяющее Казахстану продвигать доверие и взаимосвязанность по всей Евразии. Мы также расширяем долгосрочное взаимодействие с Соединенными Штатами и Европейским союзом, усиливаем наши контакты на Ближнем Востоке, в Азии и странах Глобального Юга". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, Япония имеет огромное значение для Казахстана.

"Мы и далее будем стремиться углубить нашу дружбу и взаимодействие для раскрытия новых возможностей в торгово-инвестиционных связях. Такой сбалансированный и беспристрастный подход укрепляет конструктивную дипломатию Казахстана в условиях все более геополитически фрагментированного мира". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев предложил создать в Алматы региональный филиал Университета ООН. Глава государства уверен, что его деятельность могла бы быть сосредоточена в первую очередь на вопросах, связанных с водной и климатической безопасностью, предотвращением конфликтов и миротворчеством, устойчивым развитием и управлением искусственным интеллектом.