Президент Казахстана рассказал о внешней политике и соседях
Фото: akorda.kz
Во время лекции в Университете Организации Объединенных Наций (ООН) в Токио президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан пользуется широким признанием в качестве авторитетного и надежного партнера, сообщает Zakon.kz.
Так, Токаев заявил, что Казахстан развивает всеобъемлющее стратегическое партнерство с ближайшими соседями – Россией, Китаем и странами Центральной Азии.
"Мы рассматриваем это соседство как стратегическое преимущество, позволяющее Казахстану продвигать доверие и взаимосвязанность по всей Евразии. Мы также расширяем долгосрочное взаимодействие с Соединенными Штатами и Европейским союзом, усиливаем наши контакты на Ближнем Востоке, в Азии и странах Глобального Юга".Касым-Жомарт Токаев
По его словам, Япония имеет огромное значение для Казахстана.
"Мы и далее будем стремиться углубить нашу дружбу и взаимодействие для раскрытия новых возможностей в торгово-инвестиционных связях. Такой сбалансированный и беспристрастный подход укрепляет конструктивную дипломатию Казахстана в условиях все более геополитически фрагментированного мира".Касым-Жомарт Токаев
Материал по теме
Президент Казахстана выступил с лекцией в Университете ООН
Ранее Токаев предложил создать в Алматы региональный филиал Университета ООН. Глава государства уверен, что его деятельность могла бы быть сосредоточена в первую очередь на вопросах, связанных с водной и климатической безопасностью, предотвращением конфликтов и миротворчеством, устойчивым развитием и управлением искусственным интеллектом.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript