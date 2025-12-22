#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Политика

Путин организовал для лидеров СНГ экскурсию по Эрмитажу

Токаев, Путин, музей, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 16:00 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и руководители стран СНГ, прибывшие в Санкт-Петербург на неформальный саммит, сегодня, 22 декабря 2025 года, посетили государственный Эрмитаж, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, главы государств осмотрели знаковые экспозиции, размещенные в Александровском зале и Зале искусства Франции XVIII века.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Особое внимание было уделено уникальным коллекциям "Золотой кладовой", где хранятся археологические находки из драгоценных металлов, а также парадным интерьерам исторических помещений – Пикетного и Гербового залов.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Высокие гости также ознакомились с другими экспозициями и залами музея, составляющими его всемирно известное собрание.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 16:00
Токаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите ЕАЭС

Днем ранее, 21 декабря, Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Санкт-Петербурге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Встреча лидеров стран СНГ: Путин сообщил о планах расширить расчеты в нацвалютах
23:56, 26 декабря 2023
Встреча лидеров стран СНГ: Путин сообщил о планах расширить расчеты в нацвалютах
Путин прилетел в Кыргызстан для участия в саммите СНГ
08:50, 12 октября 2023
Путин прилетел в Кыргызстан для участия в саммите СНГ
Эрмитаж настоял на усилении безопасности из-за ограбления Лувра
20:20, 07 декабря 2025
Эрмитаж настоял на усилении безопасности из-за ограбления Лувра
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: