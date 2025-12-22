Путин организовал для лидеров СНГ экскурсию по Эрмитажу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и руководители стран СНГ, прибывшие в Санкт-Петербург на неформальный саммит, сегодня, 22 декабря 2025 года, посетили государственный Эрмитаж, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, главы государств осмотрели знаковые экспозиции, размещенные в Александровском зале и Зале искусства Франции XVIII века.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Особое внимание было уделено уникальным коллекциям "Золотой кладовой", где хранятся археологические находки из драгоценных металлов, а также парадным интерьерам исторических помещений – Пикетного и Гербового залов.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Высокие гости также ознакомились с другими экспозициями и залами музея, составляющими его всемирно известное собрание.

Днем ранее, 21 декабря, Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Санкт-Петербурге.