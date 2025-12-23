Как изменятся цены на жилье в 2026 году и когда лучше покупать недвижимость

Обзавестись квартирой в следующем году станет сложнее. Эксперты ожидают рост стоимости жилья в Казахстане. Подорожание неизбежно, и коснется оно в первую очередь первички. Повлияют не только новая ставка НДС, но и другие факторы. Zakon.kz выяснял, от чего зависят цены и к чему готовиться.

Стоимость жилья в Казахстане неуклонно растет. По информации Energyprom.kz, за год цены на новые квартиры увеличились на 13,1%, а на вторичном рынке – на 11,6%. Особенно трудно купить жилплощадь в Павлодаре, Конаеве, Алматы, Шымкенте, Кызылорде и Астане.

Фото: Zakon.kz

Похожая ситуация наблюдается и на вторичном рынке. В шести городах произошел рост выше среднего, в остальных – поменьше. Есть показатели ниже уровня инфляции. Высокие темпы удорожания на "вторичке" сложились в Алматы, Павлодаре, Талдыкоргане, Актобе, Туркестане и Шымкенте. А вот в Кызылорде, Караганде, Атырау, Актау и Усть-Каменогорске цены практически не изменились.

Фото: Zakon.kz

Дарига Нускабаева снимает однушку в панельке недалеко от центра в Алматы. Девушка мечтает приобрести собственное жилье и уже несколько лет откладывает на ипотеку. Но эта цель постоянно отдаляется. Банки ежегодно меняют порог первоначального взноса – и накопленной суммы все время не хватает. Ее планы пока остаются в мечтах.

"По льготным ипотечным программам я не прохожу, а на обычную ипотеку накопить не получается. Сумма первоначального взноса растет же – и моих денег оказывается недостаточно. Приходится год за годом откладывать покупку квартиры и платить чужим людям за аренду. Еще и непредвиденные траты бывают. Накопления расходятся, а жилье-то с каждым годом дорожает. Например, квартира в Алматы даже на последнем этаже ЖК экономкласса в 2024-м стоила 35 миллионов тенге, в 2025-м уже 40, ну а в 2026-м цена будет, наверное, 45. Первоначалка, допустим, 20%, и получается, подорожание происходит непропорционально росту зарплаты. А если она не растет, то скопить становится вообще невозможно", – отмечает Дарига.

Спрос на жилье в Казахстане по-прежнему очень высокий, констатируют экономисты. Желающих жить в крупнейших городах слишком много. В поисках работы с достойной оплатой молодежь массово переезжает из регионов в Алматы, Астану и Шымкент. В мегаполисах земельные ресурсы для строительства ограничены, участки только растут в цене – отсюда и дороговизна квартир. Естественно, сказывается на ценниках ежегодная инфляция.

"Цены и без каких-либо изменений в Налоговом кодексе росли бы. А в следующем году, когда будет применено новое законодательство, – это значит, НДС вырастет с 12 до 16% – некоторые строительные компании корпоративный подоходный налог (КПН) на прибыль вместо 20% будут платить 25%. И вот эти налоговые изменения повлияют где-то максимум на 3-4% повышения стоимости жилья. Оно будет не целый год, а наверное, в январе, феврале и марте, а потом уже влияние не будет заметно. Но ежегодная инфляция 10-12% остается. Ну, может быть, вместо 12 будет 14 или 15%. Основная причина повышения цены – это, по-моему, очень большой спрос на жилье", – считает кандидат экономических наук Сапарбай Жубаев.

Эксперты полагают, что изменения приведут к паузе на рынке недвижимости, но не к кризису. Повышение базовой ставки сделало займы дороже, а новый Налоговый кодекс заставит и бизнес, и частных лиц принимать более взвешенные решения. По словам риелторов, сделок и заявок на ипотеки уже стало меньше.

"По данным участников профессионального сообщества, за последний месяц наблюдается снижение количества сделок и ипотечных заявок. Покупатели заняли выжидательную позицию на фоне обсуждения налоговых изменений, высокой базовой ставки и неопределенности по условиям ипотечного кредитования. В краткосрочной перспективе мы не ожидаем резкого оживления. Скорее, рынок продолжит адаптацию: часть спроса сместится в более доступные сегменты, часть будет отложена. Существенные изменения возможны только при пересмотре условий ипотеки либо появлении новых адресных госпрограмм". Президент Саморегулируемой ассоциации риелторов Казахстана Лариса Степаненко

Материал по теме Рынок жилья теряет обороты: сделки сокращаются, цены продолжают расти

По прогнозам специалистов, в следующем году цены на новые квартиры станут еще выше, причем вне зависимости от расположения. Больше всех подорожают новостройки бизнес- и комфорт-класса, где велика доля ипотечных покупателей.

"В 2026 году более выраженный рост цен мы ожидаем именно на первичном рынке жилья. Новостройки остаются наиболее чувствительными к изменениям. Вторичный рынок, напротив, будет расти более умеренно и точечно – в зависимости от локации, качества объекта и его ликвидности. В ряде сегментов "вторичка" может вообще показать околонулевую динамику из-за снижения платежеспособного спроса", – пояснила президент Саморегулируемой ассоциации риелторов Казахстана Лариса Степаненко.

По ее словам, рост цен на первичное жилье в 2026 году может составить от 10% до 20%, в отдельных проектах – выше. Лариса Степаненко перечислила ключевые факторы влияния на стоимость недвижимости:

НДС и налоговая нагрузка – один из основных драйверов роста, который застройщики будут вынуждены закладывать в стоимость квадратного метра;

высокая базовая ставка, ограничивающая доступность проектного и ипотечного финансирования;

рост себестоимости строительства: стройматериалы, инженерия, логистика, рабочая сила;

снижение объемов новых предложений, что также подталкивает цены вверх.

Повышение ставок и конкуренция между застройщиками приведут к сегментации: сильные проекты с выгодными локациями и удобной инфраструктурой продолжат дорожать, а слабые, возможно, приостановятся или вовсе уйдут с рынка. Но удерживать цены строительные компании не смогут – по причинам, которые от них не зависят.

"Подорожания стройматериалов мы пока не ожидаем, скорее всего, останется все в пределах инфляции. Надеемся, по крайней мере, что будет так, резких скачков пока не ждем. Но вот изменение курса национальной валюты сильно повлияет на стоимость. Курс влияет из-за того, что доля местного содержания еще достаточно низкая, очень многие материалы все-таки закупаются за рубежом, и изменение курса национальной валюты напрямую влияет на себестоимость", – сказал президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков.

Застройщикам вести бизнес с каждым годом сложнее: кредиты – дороже, себестоимость – выше. Компании постепенно перестраиваются: концентрируются на эффективных проектах, формируют партнерские продажи. Требования к строительству тоже ужесточаются – им соответствуют не все. Таким образом, рынок становится профессиональнее и чище. К слову, некоторые строительные компании не стали дожидаться следующего года и повысили стоимость квартир уже в 2025-м.

"Если в этом году какой-то плавный рост не предусмотреть, то в 2026-м был бы рывок стоимости квадратного метра вообще колоссальный, а так это будет более-менее сглажено. Минимальный процент, на который дорожает жилье, – это 15%, но, скорее всего, все будет также привязано к инфляции, к другим факторам, и, возможно, жилье будет дороже. Хотя объективно строительной отрасли такие резкие рывки не нужны. Если смотреть первые три квартала, то она прирастала предельно гармонично, логично – так, как и должна расти. Она росла вместе с инфляцией – по 0,5%, по 1% в месяц. По сути, это нормальный рост, так же растут продукты питания и другие товары. Это не приносило ни покупателям большого шока, ни самим стройкомпаниям. Если резко растет цена, себестоимость продукта, больше снижается платежеспособный спрос, а это тоже большой негатив для рынка", – объяснил Виктор Микрюков.

Между тем первый вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин на брифинге в правительстве на прошлой неделе заявил: удорожание жилья в Казахстане не связано с введением налога на добавленную стоимость, поскольку эта норма начнет применяться только в 2027-2028 годах.

"Рост цен, который наблюдается сегодня, происходит не из-за НДС. Даже в прогнозе на следующий год влияние этого налога на инфляцию останется на уровне 2-3%. К примеру, если говорить о рынке жилья, то там подорожание происходит независимо от налоговой реформы. НДС на жилье будет взиматься только с 2027-2028 годов, однако цены растут уже сейчас. Это означает, что рост стоимости жилья вызван другими экономическими факторами, а не с налоговыми изменениями", – заверил Амрин.

Отметим, мировой рейтинг стоимости недвижимости указывает на то, что жилье в Казахстане доступнее, чем в других странах. По цене квартиры в центре города наша страна находится на 13-м месте среди 97 государств, попавших в список, сообщает Finprom.kz.

Фото: Zakon.kz

Средняя стоимость квадратного метра жилья в крупных городах Казахстана, по сведениям аналитиков, составляет 1 235 долларов (629 850 тенге на 23 декабря 2025 года). Это чуть дороже, чем в Иордании, и дешевле, чем в Украине.

Материал по теме Где покупать квартиры в Казахстане: рейтинг городов по ценам и темпам роста вторичного жилья

Специалисты уверены: выжидать идеальный момент для покупки квартиры – бессмысленно. Надо отталкиваться от своих возможностей и необходимости. Главное – выбрать надежного застройщика и комфортную локацию.