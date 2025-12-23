#Казахстан в сравнении
После продолжительной беседы Токаев пригласил Трампа посетить Казахстан

Токаев поговорил с Трампом, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 19:30 Фото: Акорда
Состоялся продолжительный по времени телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом США Дональдом Трампом. Президенты провели обстоятельный обмен мнениями по двусторонней повестке дня и текущей международной ситуации, включая украинскую проблематику, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Токаев подтвердил настрой на полную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе его визита в Вашингтон в ноябре текущего года.

Глава нашего государства подчеркнул сложность урегулирования украинского конфликта, где территориальный вопрос занимает доминирующее место и требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации "на поле".

Поэтому Казахстан призывает все задействованные стороны проявить терпение, гибкость, профессионализм и все же продолжить поиск формулы мира. В то же время наша страна не является посредником, но в случае необходимости готова предоставить переговорную площадку в духе доброй воли.

Касым-Жомарт Токаев отметил выдающиеся лидерские качества американского президента, что позволило ему завершить ряд международных военных конфликтов и достичь положительных результатов в усилении внутреннего потенциала США.

В завершение глава нашего государства пригласил Дональда Трампа совершить визит в Казахстан в удобное для него время и выразил уверенность, что это событие станет историческим.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подарил Касым-Жомарту Токаеву "ключ" от Белого дома.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
