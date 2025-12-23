Дональд Трамп подарил Касым-Жомарту Токаеву "ключ" от Белого дома

16 декабря 2025 года в Белом доме состоялась торжественная церемония вручения послом Казахстана Магжаном Ильясовым верительных грамот президенту США Дональду Трампу. Позднее помощник президента – пресс-секретарь президента Руслан Желдибай рассказал об итогах их встречи, сообщает Zakon.kz.

Так, Желдибай опубликовал сегодня, 22 декабря 2025 года, публикацию в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в ходе краткой беседы после церемонии вручения верительных грамот президент США поделился с послом своими впечатлениями о встрече с главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Овальном кабинете в ноябре текущего года.

Известно, что американский лидер передал теплые личные пожелания президенту Казахстана, подчеркнул свое уважение и охарактеризовал его как "прекрасного человека и опытного государственного деятеля с глубоким и взвешенным пониманием международных процессов".

Кроме того, президент США также направил Касым-Жомарту Токаеву несколько подарков, среди которых символический ключ от Белого дома и бейсболка с его автографом.

Фото: Telegram/ruslanzheldibay