#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Политика

Дональд Трамп подарил Касым-Жомарту Токаеву "ключ" от Белого дома

ключ, Белый дом, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 09:38 Фото: Telegram/ruslanzheldibay
16 декабря 2025 года в Белом доме состоялась торжественная церемония вручения послом Казахстана Магжаном Ильясовым верительных грамот президенту США Дональду Трампу. Позднее помощник президента – пресс-секретарь президента Руслан Желдибай рассказал об итогах их встречи, сообщает Zakon.kz.

Так, Желдибай опубликовал сегодня, 22 декабря 2025 года, публикацию в своем Telegram-канале.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 09:38
Новый посол Казахстана встретился с президентом США

Он уточнил, что в ходе краткой беседы после церемонии вручения верительных грамот президент США поделился с послом своими впечатлениями о встрече с главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Овальном кабинете в ноябре текущего года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 09:38
Токаев и Трамп встретились в США

Известно, что американский лидер передал теплые личные пожелания президенту Казахстана, подчеркнул свое уважение и охарактеризовал его как "прекрасного человека и опытного государственного деятеля с глубоким и взвешенным пониманием международных процессов".

Кроме того, президент США также направил Касым-Жомарту Токаеву несколько подарков, среди которых символический ключ от Белого дома и бейсболка с его автографом.

Фото: Telegram/ruslanzheldibay

Фото: Telegram/ruslanzheldibay

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Известны детали встречи Токаева и Трампа в Белом доме
06:42, 07 ноября 2025
Известны детали встречи Токаева и Трампа в Белом доме
Касым-Жомарту Токаеву подарили торт
12:47, 17 мая 2024
Касым-Жомарту Токаеву подарили торт
Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с дипломатической победой
17:23, 13 октября 2025
Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с дипломатической победой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: