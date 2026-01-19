Дональд Трамп пригласил Касым-Жомарта Токаева и Казахстан в Совет мира

Президент США Дональд Трамп пригласил главу государства Касым-Жомарта Токаева и Казахстан в Совет мира. Об этом заявил помощник – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Руслан Желдибай, "скрывать факт получения такого официального обращения от президента Дональда Трампа после серии заявлений лидеров стран было бы неправильно".

"Да, президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира, а Казахстану стать одним из государств-учредителей. В ответ глава государства направил письмо в адрес президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения", – подтвердил он.

По словам помощника президента РК, Касым-Жомарт Токаев "подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности".

23 декабря 2025 года стало известно, что после продолжительной беседы Касым-Жомарт Токаев пригласил Дональда Трампа посетить Казахстан.