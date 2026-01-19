#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
512.16
594.72
6.57
Политика

Дональд Трамп пригласил Касым-Жомарта Токаева и Казахстан в Совет мира

президент РК Касым-Жомарт Токаев, президент США Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 11:41 Фото: akorda.kz
Президент США Дональд Трамп пригласил главу государства Касым-Жомарта Токаева и Казахстан в Совет мира. Об этом заявил помощник – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Руслан Желдибай, "скрывать факт получения такого официального обращения от президента Дональда Трампа после серии заявлений лидеров стран было бы неправильно".

"Да, президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира, а Казахстану стать одним из государств-учредителей. В ответ глава государства направил письмо в адрес президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения", – подтвердил он.

По словам помощника президента РК, Касым-Жомарт Токаев "подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 11:41
Самый высокий уровень в истории: посол США анонсировала предстоящую встречу Токаева и Трампа

23 декабря 2025 года стало известно, что после продолжительной беседы Касым-Жомарт Токаев пригласил Дональда Трампа посетить Казахстан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Трамп оценил диалог с Токаевым и планирует пригласить его на саммит G20 в Майами
20:27, 23 декабря 2025
Трамп оценил диалог с Токаевым и планирует пригласить его на саммит G20 в Майами
Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с дипломатической победой
17:23, 13 октября 2025
Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с дипломатической победой
Касым-Жомарта Токаева пригласили в Конго
13:29, 02 августа 2024
Касым-Жомарта Токаева пригласили в Конго
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: