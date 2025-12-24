#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
События

Понял, что я хочу: Токаев похвалил акима Астаны

Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 19:07 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 декабря на совещании по развитию Астаны похвалил акима столицы Жениса Касымбека, сообщает Zakon.kz.
"Наконец, в лице акима Жениса Касымбека я нашел человека, который понял, что я хочу, что я требую. До этого, не хочется говорить об этом, но понимания не было", – сказал он.

На этом же совещании Касым-Жомарт Токаев отметил, что город в целом уверенно движется вперед, демонстрируя впечатляющие темпы роста. По его словам, по итогам 11 месяцев краткосрочный экономический индикатор составил 118,6%. Астана демонстрирует лидирующие позиции по таким показателям, как инвестиции, строительство, развитие малого и среднего бизнеса.

Также глава государства также рассказал, что председателя КНР Си Цзиньпина впечатлило преображение Астаны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Токаев дал ряд поручений по развитию Астаны
12:05, 07 апреля 2023
Токаев дал ряд поручений по развитию Астаны
Токаев принял акима Астаны и дал ему поручения
15:32, 22 октября 2024
Токаев принял акима Астаны и дал ему поручения
Олжас Бектенов похвалил акима Астаны
12:01, 23 апреля 2024
Олжас Бектенов похвалил акима Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: