Понял, что я хочу: Токаев похвалил акима Астаны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 декабря на совещании по развитию Астаны похвалил акима столицы Жениса Касымбека, сообщает Zakon.kz.

"Наконец, в лице акима Жениса Касымбека я нашел человека, который понял, что я хочу, что я требую. До этого, не хочется говорить об этом, но понимания не было", – сказал он.

На этом же совещании Касым-Жомарт Токаев отметил, что город в целом уверенно движется вперед, демонстрируя впечатляющие темпы роста. По его словам, по итогам 11 месяцев краткосрочный экономический индикатор составил 118,6%. Астана демонстрирует лидирующие позиции по таким показателям, как инвестиции, строительство, развитие малого и среднего бизнеса.

Также глава государства также рассказал, что председателя КНР Си Цзиньпина впечатлило преображение Астаны.

