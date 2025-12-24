Президент предложил строить многоуровневые парковки в Астане

Касым-Жомарт Токаев во время совещания 24 декабря 2025 года выразил обеспокоенность в связи с ростом дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на дорогах Астаны, сообщает Zakon.kz.

Глава государства заявил, что в городе идет интенсивная застройка, увеличивается транспортный поток. Это, по его словам, представляет определенную угрозу для безопасности граждан, особенно детей. "За 11 месяцев этого года в столице в результате дорожно-транспортных происшествий 675 детей получили различные травмы, 5 – погибли. Жители жалуются на отсутствие пешеходных переходов, ограничителей скорости и предупреждающих знаков между жилыми массивами. По какой причине это происходит, никто не знает". Касым-Жомарт Токаев Продолжая, он подчеркнул, что не теряет актуальности вопрос освещения дворов, которому уделяется первостепенное значение. "Особое внимание необходимо обратить на регулирование движения грузовых автомобилей вблизи жилых домов и учебных заведений. Пора решить еще одну наболевшую проблему – нехватку парковочных мест. В этом деле можно использовать передовой зарубежный опыт. В частности, можно было бы начать строительство многоуровневых парковок". Касым-Жомарт Токаев Ранее президент Казахстана потребовал особое внимание уделить формированию гармоничного городского пространства в столице.



