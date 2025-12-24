Президент предложил строить многоуровневые парковки в Астане
Касым-Жомарт Токаев во время совещания 24 декабря 2025 года выразил обеспокоенность в связи с ростом дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на дорогах Астаны, сообщает Zakon.kz.
Глава государства заявил, что в городе идет интенсивная застройка, увеличивается транспортный поток.
Это, по его словам, представляет определенную угрозу для безопасности граждан, особенно детей.
"За 11 месяцев этого года в столице в результате дорожно-транспортных происшествий 675 детей получили различные травмы, 5 – погибли. Жители жалуются на отсутствие пешеходных переходов, ограничителей скорости и предупреждающих знаков между жилыми массивами. По какой причине это происходит, никто не знает".Касым-Жомарт Токаев
Продолжая, он подчеркнул, что не теряет актуальности вопрос освещения дворов, которому уделяется первостепенное значение.
"Особое внимание необходимо обратить на регулирование движения грузовых автомобилей вблизи жилых домов и учебных заведений. Пора решить еще одну наболевшую проблему – нехватку парковочных мест. В этом деле можно использовать передовой зарубежный опыт. В частности, можно было бы начать строительство многоуровневых парковок".Касым-Жомарт Токаев
Ранее президент Казахстана потребовал особое внимание уделить формированию гармоничного городского пространства в столице.
