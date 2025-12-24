Когда в Казахстане будет принято окончательное решение по однопалатному Парламенту
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 декабря 2025 года на совещании по развитию Астаны, высказался о создании однопалатного Парламента, сообщает Zakon.kz.
Президент напомнил, что в своем Послании выступил с инициативой создания однопалатного Парламента.
"Этот шаг является логическим продолжением глубоких преобразований, осуществляемых в последние годы. Окончательное решение будет принято на всенародном референдуме. В случае поддержки со стороны граждан в Основной закон будет внесено множество изменений. Учитывая масштаб предстоящих поправок, это станет шагом, сопоставимым по своему значению с принятием новой Конституции".Касым-Жомарт Токаев
По его словам, как прогрессивная нация мы с уверенностью смотрим в будущее.
"Перед нами стоят высокие цели. Нам необходимо нарастить транзитный потенциал Казахстана и стать полностью Цифровым государством, развивать энергетику и сельское хозяйство. Это задачи не одного дня. Объединив усилия ради общих интересов, мы обязательно достигнем всех целей".Касым-Жомарт Токаев
Глава государства подчеркнул, что Астана всегда должна быть в авангарде масштабных начинаний.
"Наша столица должна служить примером для других регионов во всех отношениях. Все обозначенные задачи должны быть выполнены своевременно и качественно".Касым-Жомарт Токаев
Ранее президент сделал важное заявление касательно реформ в Казахстане и обратился к государственному аппарату.
