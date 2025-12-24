#Казахстан в сравнении
Политика

Когда в Казахстане будет принято окончательное решение по однопалатному Парламенту

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 17:53 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 декабря 2025 года на совещании по развитию Астаны, высказался о создании однопалатного Парламента, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что в своем Послании выступил с инициативой создания однопалатного Парламента.

"Этот шаг является логическим продолжением глубоких преобразований, осуществляемых в последние годы. Окончательное решение будет принято на всенародном референдуме. В случае поддержки со стороны граждан в Основной закон будет внесено множество изменений. Учитывая масштаб предстоящих поправок, это станет шагом, сопоставимым по своему значению с принятием новой Конституции".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, как прогрессивная нация мы с уверенностью смотрим в будущее.

"Перед нами стоят высокие цели. Нам необходимо нарастить транзитный потенциал Казахстана и стать полностью Цифровым государством, развивать энергетику и сельское хозяйство. Это задачи не одного дня. Объединив усилия ради общих интересов, мы обязательно достигнем всех целей".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что Астана всегда должна быть в авангарде масштабных начинаний.

"Наша столица должна служить примером для других регионов во всех отношениях. Все обозначенные задачи должны быть выполнены своевременно и качественно".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент сделал важное заявление касательно реформ в Казахстане и обратился к государственному аппарату.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
