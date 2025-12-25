#Казахстан в сравнении
Токаев: Тараз – колыбель древней цивилизации и сакральный город Казахстана

Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с общественностью Жамбылской области, заявил, что Тараз – колыбель древней цивилизации, имеющая сакральное значение для нашего народа, сообщает Zakon.kz.

Токаев подчеркнул, что, судя по докладу акима Ербола Карашукеева, ситуация в Жамбылской области неплохая.

"Тем не менее перед регионом стоят важные и актуальные цели. Полная реализация данных целей – первостепенная обязанность акима и всех государственных служащих. Необходимо укреплять экономику региона. Для этого созданы и условия, и возможности. Работа вошла в активную фазу, и заданных темпов снижать нельзя. Тараз – это город, где воедино сплелись созидательный дух нации, богатство нашей культуры, высокие устремления и доблестные традиции предков. Это колыбель древней цивилизации, имеющая сакральное значение для нашего народа. Мы гордимся двухтысячелетней историей Тараза".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, на священной земле Аулие-Ата произошло немало исторических событий, связанных с формированием основ нашей государственности. Именно в этих местах было основано Казахское ханство.

"Древний город стоит на перекрестке множества торговых путей. Великий Шелковый путь, пролегавший у подножия Каратау, переживает второе рождение в наши дни. По территории Жамбылской области пролегает транспортный коридор Западная Европа – Западный Китай, благодаря чему растет стратегическое значение региона. Область преображается с каждым днем".Касым-Жомарт Токаев

Далее Токаев уточнил, что уже ознакомился с планом ее развития и посетил несколько объектов. В целом ведется масштабная работа, однако ее нужно продолжить, не снижая набранных темпов.


"В этом году привлечено около 600 млрд тенге инвестиций. Создано более 63 тысяч новых рабочих мест. Газифицировано более 280 населенных пунктов. За три года построено 37 школ, в которых будут учиться около 13 тысяч детей. Открыт 41 объект здравоохранения. Возведено более 50 спортивных и культурных центров. Имеются и другие достижения. Сильные регионы – это фундамент сильного государства".Касым-Жомарт Токаев
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
