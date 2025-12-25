Токаев: Тараз – колыбель древней цивилизации и сакральный город Казахстана

Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с общественностью Жамбылской области, заявил, что Тараз – колыбель древней цивилизации, имеющая сакральное значение для нашего народа, сообщает Zakon.kz.

Токаев подчеркнул, что, судя по докладу акима Ербола Карашукеева, ситуация в Жамбылской области неплохая.

"Тем не менее перед регионом стоят важные и актуальные цели. Полная реализация данных целей – первостепенная обязанность акима и всех государственных служащих. Необходимо укреплять экономику региона. Для этого созданы и условия, и возможности. Работа вошла в активную фазу, и заданных темпов снижать нельзя. Тараз – это город, где воедино сплелись созидательный дух нации, богатство нашей культуры, высокие устремления и доблестные традиции предков. Это колыбель древней цивилизации, имеющая сакральное значение для нашего народа. Мы гордимся двухтысячелетней историей Тараза". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, на священной земле Аулие-Ата произошло немало исторических событий, связанных с формированием основ нашей государственности. Именно в этих местах было основано Казахское ханство.

"Древний город стоит на перекрестке множества торговых путей. Великий Шелковый путь, пролегавший у подножия Каратау, переживает второе рождение в наши дни. По территории Жамбылской области пролегает транспортный коридор Западная Европа – Западный Китай, благодаря чему растет стратегическое значение региона. Область преображается с каждым днем". Касым-Жомарт Токаев

Далее Токаев уточнил, что уже ознакомился с планом ее развития и посетил несколько объектов. В целом ведется масштабная работа, однако ее нужно продолжить, не снижая набранных темпов.



