Токаев: Казахстан по праву является золотым мостом между Востоком и Западом

Казахстан по праву является золотым мостом между Востоком и Западом. Наша задача – максимально эффективно использовать это преимущество. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Далее глава государства заговорил о масштабных преобразованиях в экономике.

"Мы приступили к реализации важных проектов, которые придадут дополнительный импульс развитию страны. Результаты этой работы можно увидеть уже сегодня. Рост национальной экономики за последние 5 лет составил 15,8%, а в этом году превысил 6%. Это самый высокий показатель с 2012 года. ВВП на душу населения вырос на 47%. Золотовалютные резервы и активы Национального фонда достигли рекордной отметки, превысив 125 млрд долларов". Касым-Жомарт Токаев

Также президент напомнил, что в 2025 году досрочно введена в эксплуатацию вторая линия железной дороги Достык – Мойынты. Это самый крупный железнодорожный проект, осуществленный за годы Независимости.

"Всего за несколько месяцев по этой линии было перевезено дополнительно 6 млн тонн грузов. В настоящее время продолжается строительство участка Мойынты – Кызылжар. Казахстан по праву является золотым мостом между Востоком и Западом. Наша задача – максимально эффективно использовать это преимущество. В 2025 году строительством и ремонтом было охвачено 13 тысяч километров автомобильных дорог". Касым-Жомарт Токаев

Продолжая он подчеркнул, что особое внимание уделяется модернизации авиасообщения. Так, было открыто 36 новых авиарейсов, что позволило установить прямые связи со многими крупными городами мира.