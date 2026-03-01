Токаев внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке – Акорда

Касым-Жомарт Токаев внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке и выразил поддержку королю Иордании, сообщает Zakon.kz.

Глава государства внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке, сообщил советник – пресс-секретарь президента РК Айбек Смадияров.

"В этой связи Касым-Жомарт Токаев направил послание королю Иордании Абдалле II, выразив поддержку и солидарность братскому народу Иордании в нынешний непростой период. Президент призвал воздержаться от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации, и вновь подчеркнул, что любые международные конфликты должны решаться исключительно дипломатическими средствами", – написал Смадияров.

На Ближнем Востоке разгорелся очередной кризис. 28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Преемника у верховного лидера не было. В ответ на гибель Хаменеи КСИР анонсировал проведение "самой мощной наступательной операции в истории" Вооруженных сил Ирана против военных баз США. В ответ поступили угрозы от Трампа.

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о формировании временного руководящего совета после гибели верховного лидера Али Хаменеи.