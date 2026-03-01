#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.56
586.92
6.44
События

Токаев внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке – Акорда

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 15:21 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке и выразил поддержку королю Иордании, сообщает Zakon.kz.

Глава государства внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке, сообщил советник – пресс-секретарь президента РК Айбек Смадияров.

"В этой связи Касым-Жомарт Токаев направил послание королю Иордании Абдалле II, выразив поддержку и солидарность братскому народу Иордании в нынешний непростой период. Президент призвал воздержаться от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации, и вновь подчеркнул, что любые международные конфликты должны решаться исключительно дипломатическими средствами", – написал Смадияров.

На Ближнем Востоке разгорелся очередной кризис. 28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Преемника у верховного лидера не было. В ответ на гибель Хаменеи КСИР анонсировал проведение "самой мощной наступательной операции в истории" Вооруженных сил Ирана против военных баз США. В ответ поступили угрозы от Трампа.

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о формировании временного руководящего совета после гибели верховного лидера Али Хаменеи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Токаев высказался о нынешней ситуации на Ближнем Востоке
17:00, 13 октября 2023
Токаев высказался о нынешней ситуации на Ближнем Востоке
Три страны закрыли воздушное пространство на фоне ситуации на Ближнем Востоке
23:04, 23 июня 2025
Три страны закрыли воздушное пространство на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке: казахстанских путешественников предупредили в Минтуризма
15:47, 14 июня 2025
Ситуация на Ближнем Востоке: казахстанских путешественников предупредили в Минтуризма
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Владелец "Кайрата" хочет привезти "Барселону" в Алматы
15:42, Сегодня
Владелец "Кайрата" хочет привезти "Барселону" в Алматы
Казахстанская конькобежка выиграла четвёртое "золото" на чемпионате мира
15:05, Сегодня
Казахстанская конькобежка выиграла четвёртое "золото" на чемпионате мира
Казахстанский дзюдоист упустил возможность побороться за "золото" Grand Slam в Ташкенте
14:54, Сегодня
Казахстанский дзюдоист упустил возможность побороться за "золото" Grand Slam в Ташкенте
Сборная Казахстана осталась за чертой призёров командной гонки на ЧМ
14:45, Сегодня
Сборная Казахстана осталась за чертой призёров командной гонки на ЧМ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: