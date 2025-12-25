#Казахстан в сравнении
Политика

Токаев подписал указ о присвоении звания "Халық қаһарманы" Бауыржану Момышулы

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 19:01 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении звания "Халық қаһарманы" Бауыржану Момышулы, сообщает Zakon.kz.

Официальный указ опубликован на сайте Акорды сегодня, 25 декабря 2025 года.

"За героизм и отвагу, проявленные в Великой Отечественной войне, присвоить звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" Бауыржану Момышулы – участнику Великой Отечественной войны (посмертно)", – сказано в официальном сообщении.

Также отмечено, что настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.

Во время встречи с общественностью Жамбылской области Токаев заявил, что принял решение присвоить звание "Халық қаһарманы" Бауыржану Момышулы.

24 декабря исполнилось 115 лет со дня рождения Момышулы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
