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Законодательство РК

Токаев присвоил экс-главе КНБ звание "Халық қаһарманы"

Касым-Жомарт Токаев, подписание, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 09:25 Фото: akorda.kz
10 сентября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении звания "Халық қаһарманы" Токпакбаеву С. Б.", сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

"За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан присвоить звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" Токпакбаеву Сату Бесимбаевичу – государственному деятелю", – говорится в указе.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Токаев присвоил экс-главе КНБ звание "Халық қаһарманы", фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 09:25

Фото: gov.kz

Сат Токпакбаев родился 17 сентября 1939 года в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова (1958-1963, юрист), Высшую школу №302 КГБ СССР в Минске (1963-1964), Высшую дипломатическую школу Министерства иностранных дел СССР (1971).

Трудовую деятельность начал колхозником колхоза "Комсомол" Илийского района Алматинской области (07.1956-08.1957). Далее был рабочим-вагонетчиком Бурундайского кирпичного завода (08.1957-09.1958), следователем прокуратуры Алматинской области (07.1963), оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, замначальника, начальником отделения и управления Комитета государственной безопасности СССР и КазССР (1964-1991).

Также занимал должности начальника УКГБ-УКНБ по Алматы и Алматинской области (11.1991-06.1993), первого зампредседателя Комитета национальной безопасности РК (06.1993-12.1993).

С декабря 1993 года по ноябрь 1995-го был председателем КНБ РК, с ноября 1995 года по март 1997-го – начальником Службы охраны президента РК, с декабря 1995 года по октябрь 1999-го – исполняющим обязанности, командующим Республиканской гвардией Казахстана.

Вместе с тем был министром обороны РК (10.1999-12.2001), советником президента РК (12.2001-2002), председателем Комиссии по вопросам борьбы с коррупцией и соблюдения служебной этики государственными служащими при президенте РК (04.2002-02.2003).

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