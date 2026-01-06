#Казахстан в сравнении
События

Золотую звезду и орден "Отан" вручили родственникам Бауыржана Момышулы

Карин и родственница Момышулы , награждение, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 17:41 Фото: akorda.kz
В конце 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область объявил о решении присвоить ставшему легендой Бауыржану Момышулы звание "Халық қаһарманы" и подписал соответствующий указ, сообщает Zakon.kz.

Уже сегодня, 6 января 2026 года, государственный советник Ерлан Карин в Алматы от имени президента передал родственникам Бауыржана Момышулы Зейнеп Ахметовой и Ержану Момышулы знак особого отличия – Золотую звезду и орден "Отан".

"Наш народ всегда считал Бауыржана Момышулы батыром и почитает его как героя. Решение Касым-Жомарта Токаева стало отражением искреннего уважения и народной любви к нему. Самое важное – была восстановлена долгожданная историческая справедливость", – отметил государственный советник.

Ерлан Карин также подчеркнул, что жизнь Бауыржана Момышулы, ставшего символом несгибаемого духа, чести и мужества, является образцом и нравственным ориентиром для подрастающего поколения.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 17:41
Токаев подписал указ о присвоении звания "Халық қаһарманы" Бауыржану Момышулы

24 декабря 2025 года исполнилось 115 лет со дня рождения Бауыржана Момышулы.

На встрече с общественностью Жамбылской области Токаев заявил, что легендарный полководец широко известен своими подвигами не только в нашей стране, но и за рубежом. По его словам, имя батыра, ставшее символом подлинного патриотизма и доблести, всегда будет служить примером.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
