Сегодня, 26 декабря 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в пресс-службе Акорды, опубликовав официальное сообщение:

"Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг".

Целью закона является совершенствование законодательства в сфере охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительной деятельности.

Законом предусмотрено:

создание единой автоматизированной информационной системы по археологическим работам для сбора сведений об объектах историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических исследований;

совершенствование порядка предоставления земельных участков и землепользования в целях охраны объектов историко-культурного наследия;

регулирование порядка передачи, хранения и использования археологических находок и археологических материалов;

создание государственного фонда и национального депозитария массовых археологических находок и археологических материалов для их централизованного сбора, изоляции и хранения;

разделение археологических работ на внеплановые (предупредительные) и плановые с учетом их специфики и механизма финансирования;

определение единого порядка деятельности действующих организаций по охране и использованию объектов историко-культурного наследия;

регулирование порядка использования технических средств при проведении археологических работ;

установление охранных зон для объектов историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических работ.

