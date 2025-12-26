#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
512.81
604.19
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
512.81
604.19
6.57
Политика

Токаев подписал поправки по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 15:08 Фото: akorda.kz
Сегодня, 26 декабря 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в пресс-службе Акорды, опубликовав официальное сообщение:

"Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг".

Целью закона является совершенствование законодательства в сфере охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительной деятельности.

Законом предусмотрено:

  • создание единой автоматизированной информационной системы по археологическим работам для сбора сведений об объектах историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических исследований;
  • совершенствование порядка предоставления земельных участков и землепользования в целях охраны объектов историко-культурного наследия;
  • регулирование порядка передачи, хранения и использования археологических находок и археологических материалов;
  • создание государственного фонда и национального депозитария массовых археологических находок и археологических материалов для их централизованного сбора, изоляции и хранения;
  • разделение археологических работ на внеплановые (предупредительные) и плановые с учетом их специфики и механизма финансирования;
  • определение единого порядка деятельности действующих организаций по охране и использованию объектов историко-культурного наследия;
  • регулирование порядка использования технических средств при проведении археологических работ;
  • установление охранных зон для объектов историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических работ.

Ранее Токаев принял премьер-министра Олжаса Бектенова. Глава государства был проинформирован о ходе исполнения его поручений по реализации экономических реформ и дальнейшему повышению благосостояния граждан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев подписал поправки по вопросам биржевой торговли и предпринимательства
18:01, 30 декабря 2024
Токаев подписал поправки по вопросам биржевой торговли и предпринимательства
Поправки по вопросам нацбезопасности и спецслужб подписал Токаев
15:39, 23 декабря 2023
Поправки по вопросам нацбезопасности и спецслужб подписал Токаев
Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс
21:17, 12 декабря 2023
Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: