Токаев подписал поправки по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия
Фото: akorda.kz
Сегодня, 26 декабря 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявили в пресс-службе Акорды, опубликовав официальное сообщение:
"Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг".
Целью закона является совершенствование законодательства в сфере охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительной деятельности.
Законом предусмотрено:
- создание единой автоматизированной информационной системы по археологическим работам для сбора сведений об объектах историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических исследований;
- совершенствование порядка предоставления земельных участков и землепользования в целях охраны объектов историко-культурного наследия;
- регулирование порядка передачи, хранения и использования археологических находок и археологических материалов;
- создание государственного фонда и национального депозитария массовых археологических находок и археологических материалов для их централизованного сбора, изоляции и хранения;
- разделение археологических работ на внеплановые (предупредительные) и плановые с учетом их специфики и механизма финансирования;
- определение единого порядка деятельности действующих организаций по охране и использованию объектов историко-культурного наследия;
- регулирование порядка использования технических средств при проведении археологических работ;
- установление охранных зон для объектов историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических работ.
Ранее Токаев принял премьер-министра Олжаса Бектенова. Глава государства был проинформирован о ходе исполнения его поручений по реализации экономических реформ и дальнейшему повышению благосостояния граждан.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript