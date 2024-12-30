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Право

Токаев подписал поправки по вопросам биржевой торговли и предпринимательства

Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента , фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 18:01 Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 30 декабря подписал поправки по вопросам биржевой торговли и предпринимательства, сообщает Zakon.kz.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биржевой торговли и предпринимательства", – говорится в сообщении Акорды.

19 декабря эти поправки одобрил Сенат

Закон направлен на совершенствование законодательства, регулирующего вопросы биржевой торговли, а также на улучшение инвестиционного климата путем внедрения нового механизма защиты прав инвесторов.

В рамках развития сферы биржевой торговли вносятся поправки в части:

• формирования перечня социально-значимых биржевых товаров;

• исключения понятий "стандартизированный товар", "нестандартизированный товар" и "режим стандартного аукциона";

• внедрения лицензирования брокеров и клиринговых центров товарных бирж;

• исключения товарных бирж из категории субъектов малого и микробизнеса;

• расширения государственного контроля за товарными биржами;

• исключения возможности осуществления государственных закупок через товарную биржу;

• установления единых максимальных размеров взносов для выхода на товарную биржу;

• формирования реестра недобросовестных участников биржевых торгов.

Законом предусмотрено внедрение механизмов правовой поддержки и защиты интересов инвесторов. В этой связи предусматривается формирование реестра инвесторов и цифровизация всех этапов инвестиционных проектов на национальной цифровой инвестиционной платформе.

Наряду с этим все решения государственных органов в отношении инвесторов, включенных в вышеуказанный реестр, будут согласовываться с прокурором.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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