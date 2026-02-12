Токаев подписал закон, усиливающий контроль в сфере оборота оружия
Об этом 12 февраля сообщили в Акорде.
"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охранной деятельности, жилищных отношений и правоохранительной службы", – говорится в сообщении.
Ранее депутаты Сената 29 января 2026 года одобрили эти поправки в законодательство.
Новеллой закона является установление обязанности субъектов охранной деятельности представлять в уполномоченный орган отчетность о своей деятельности. Это будет способствовать осуществлению надлежащего государственного контроля, поскольку на сегодняшний день порядок предоставления отчетности законом не урегулирован. Кроме того, в целях усиления государственного контроля в сфере оборота оружия законом закрепляются дополнительные обязанности для владельцев гражданского и служебного оружия, отмечали в Сенате.
Поправки, вводимые законом, позволят уполномоченному органу оперативно реагировать на различные происшествия, связанные с частными охранными организациями, поскольку во многих случаях факт нахождения охранной организации на территории другого региона становится известен лишь после совершения какого-либо инцидента.
В рамках закона вводятся следующие меры:
- новая обязанность для юридических лиц, имеющих оружие, сдавать оружие и боеприпасы на хранение в органы внутренних дел в случае приостановления их деятельности;
- обязанность частных охранных организаций уведомлять территориальные подразделения полиции о приостановлении, прекращении или возобновлении своей деятельности, а также о случаях оказания охранных услуг вне места регистрации.