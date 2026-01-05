#Казахстан в сравнении
Политика

Касым-Жомарт Токаев высказался о вреде социальных сетей

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 09:07 Фото: pexels
Во время интервью газете Turkistan президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что газеты и журналы вступили в период "ренессанса", потому что социальные сети наносят большой вред мыслительным (когнитивным) способностям людей, сообщает Zakon.kz.

По его словам, уже сейчас можно встретить сорокалетних людей с образовательным уровнем и менталитетом пятнадцатилетних подростков.

"Не скрою, с юных лет имел пристрастие к чтению периодики, не изменяю этой привычке и до настоящего времени. В современных реалиях печатные СМИ ищут и находят свою нишу, делают упор на обзор и аналитику, выполняют просветительские функции. Газетные материалы в исполнении профессиональных, добросовестных журналистов выполняют важную задачу сохранения традиционных ценностей. Из газет я зачастую получаю информацию о достойных людях, которые плодотворно трудятся во всех сферах общественной жизни на благо нашего отечества. Популярные ныне TikTok, Instagram, Telegram-каналы, согласитесь, далеки от коренных интересов людей труда".Касым-Жомарт Токаев

Далее глава государств уточнил, что ему хотелось бы, чтобы общество жило не только новостными сенсациями и просмотром видео-картинок, но ценило бы смысловую информацию.

"Отрадно, что мое мнение разделяет большое количество молодых людей, предпочитающих жить в мире знаний, а не иллюзий, которые зачастую ведут в жизненный тупик. Убежден, страны с высокой культурой чтения останутся в авангарде глобального прогресса".Касым-Жомарт Токаев
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
