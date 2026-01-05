2026 год станет судьбоносным для нашей страны – Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев дал обширное интервью газете Turkistan, во время которого ответил на вопрос о транзите власти и предстоящих политических реформах, сообщает Zakon.kz.

Что касается транзита власти, то, по словам главы государства, об этом рано говорить.

"Впереди несколько лет упорной работы". Касым-Жомарт Токаев

Также президент прокомментировал слова некоторых экспертов считают, что предстоящая парламентская реформа затевается с одной целью – сделать пост спикера Парламента ключевым в системе государственного управления.

"Это фантазия. Подобные рассуждения противоречат моим политическим принципам. Я неоднократно говорил о том, что Казахстан – это государство с президентской формой правления. Восемь лет назад, до прихода в Акорду, изложил концепцию "Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство". Менять всю государственную систему в угоду личным интересам было бы в высшей степени безответственно и, я бы сказал, непорядочно. Обсуждение всех важнейших для страны реформ выносится на всенародный референдум. Здесь нет каких-то скрытых смыслов. Моя позиция всем известна – политические реформы будут продолжены. Часть долгосрочных планов, как всегда, будет обнародована в скором времени". Касым-Жомарт Токаев

В продолжении разговора с публицистом Бауыржаном Бабажанулы Токаев рассказал, что ждать в политическом плане в наступившем году.

"Могу уже сейчас сказать: 2026 год станет судьбоносным для нашей страны, состоятся очень важные события, которые определят вектор развития Казахстана на долгие годы. Референдум по конституционной реформе мною уже анонсирован. Сейчас с группой экспертов занят рассмотрением предложений по редакции Основного закона. Планируется внесение такого большого количества изменений, что в совокупности они сродни принятию новой Конституции". Касым-Жомарт Токаев

