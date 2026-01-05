#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Политика

2026 год станет судьбоносным для нашей страны – Токаев

Государственный флаг Казахстана, флаг РК, Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, виды Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 09:54 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев дал обширное интервью газете Turkistan, во время которого ответил на вопрос о транзите власти и предстоящих политических реформах, сообщает Zakon.kz.

Что касается транзита власти, то, по словам главы государства, об этом рано говорить.

"Впереди несколько лет упорной работы".Касым-Жомарт Токаев

Также президент прокомментировал слова некоторых экспертов считают, что предстоящая парламентская реформа затевается с одной целью – сделать пост спикера Парламента ключевым в системе государственного управления.

"Это фантазия. Подобные рассуждения противоречат моим политическим принципам. Я неоднократно говорил о том, что Казахстан – это государство с президентской формой правления. Восемь лет назад, до прихода в Акорду, изложил концепцию "Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство". Менять всю государственную систему в угоду личным интересам было бы в высшей степени безответственно и, я бы сказал, непорядочно. Обсуждение всех важнейших для страны реформ выносится на всенародный референдум. Здесь нет каких-то скрытых смыслов. Моя позиция всем известна – политические реформы будут продолжены. Часть долгосрочных планов, как всегда, будет обнародована в скором времени".Касым-Жомарт Токаев

В продолжении разговора с публицистом Бауыржаном Бабажанулы Токаев рассказал, что ждать в политическом плане в наступившем году.

"Могу уже сейчас сказать: 2026 год станет судьбоносным для нашей страны, состоятся очень важные события, которые определят вектор развития Казахстана на долгие годы. Референдум по конституционной реформе мною уже анонсирован. Сейчас с группой экспертов занят рассмотрением предложений по редакции Основного закона. Планируется внесение такого большого количества изменений, что в совокупности они сродни принятию новой Конституции".Касым-Жомарт Токаев

Также ранее Токаев подвел главный итог 2025 года. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстан состоялся как успешное государство – президент Токаев
10:35, Сегодня
Казахстан состоялся как успешное государство – президент Токаев
Меня не интересует содержание таких бесед – Токаев высказался о встрече Назарбаева и Путина
09:36, Сегодня
Меня не интересует содержание таких бесед – Токаев высказался о встрече Назарбаева и Путина
Токаев подвел итоги 2024 года
09:19, 03 января 2025
Токаев подвел итоги 2024 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: