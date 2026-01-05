#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Политика

Меня не интересует содержание таких бесед – Токаев высказался о встрече Назарбаева и Путина

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 09:36 Фото: akorda.kz
Во время обширного интервью газете Turkistan президента Касым-Жомарта Токаева спросили, как он относится к "саммитам", подобным встрече Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина в Москве, сообщает Zakon.kz.

Так, как уточнил Токаев, эти встречи, которые стали регулярными, носят неофициальный характер.

"Этот момент подчеркивает сам российский президент, в ходе недавней встречи в Санкт-Петербурге Владимир Путин сообщил мне, что примет Нурсултана Назарбаева по его настоятельной просьбе. Российского президента отличает благожелательное отношение к друзьям и коллегам. В субботний день, несмотря на огромную загруженность по работе, он все же нашел время для неспешной беседы с первым президентом Казахстана. Он ценит его как опытного политика, стоявшего у истоков евразийской интеграции, где Россия занимает лидирующие позиции".Касым-Жомарт Токаев

Данная встреча, продолжил глава государства, говорит о высоких человеческих качествах Владимира Путина.

"Меня не интересует содержание таких бесед, никогда не задаю вопросов на эту тему. Что касается личности Нурсултана Назарбаева, то я неоднократно высказывался о нем, как об основателе современной казахской государственности. Его заслуги в создании государственных институтов, рыночных механизмов в экономике, строительстве новой столицы очевидны. Вы же знаете, мы хотим превратить Казахстан в территорию Справедливости, Закона и Порядка. Поэтому оценивать труд каждого гражданина следует по справедливости, без личной предвзятости. Это касается и Нурсултана Назарбаева, первого президента нашей страны".Касым-Жомарт Токаев

Мы также уже рассказывали, что Токаев привел слова международных экспертов, которые считают, что Казахстан попал в "ловушку средних доходов".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
2026 год станет судьбоносным для нашей страны – Токаев
09:54, Сегодня
2026 год станет судьбоносным для нашей страны – Токаев
Токаев и Путин начали переговоры
16:36, 12 ноября 2025
Токаев и Путин начали переговоры
Она возможна: в Кремле высказались о встрече Путина и Зеленского
14:10, 17 мая 2025
Она возможна: в Кремле высказались о встрече Путина и Зеленского
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: