Меня не интересует содержание таких бесед – Токаев высказался о встрече Назарбаева и Путина

Фото: akorda.kz

Во время обширного интервью газете Turkistan президента Касым-Жомарта Токаева спросили, как он относится к "саммитам", подобным встрече Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина в Москве, сообщает Zakon.kz.

Так, как уточнил Токаев, эти встречи, которые стали регулярными, носят неофициальный характер. "Этот момент подчеркивает сам российский президент, в ходе недавней встречи в Санкт-Петербурге Владимир Путин сообщил мне, что примет Нурсултана Назарбаева по его настоятельной просьбе. Российского президента отличает благожелательное отношение к друзьям и коллегам. В субботний день, несмотря на огромную загруженность по работе, он все же нашел время для неспешной беседы с первым президентом Казахстана. Он ценит его как опытного политика, стоявшего у истоков евразийской интеграции, где Россия занимает лидирующие позиции". Касым-Жомарт Токаев Данная встреча, продолжил глава государства, говорит о высоких человеческих качествах Владимира Путина. "Меня не интересует содержание таких бесед, никогда не задаю вопросов на эту тему. Что касается личности Нурсултана Назарбаева, то я неоднократно высказывался о нем, как об основателе современной казахской государственности. Его заслуги в создании государственных институтов, рыночных механизмов в экономике, строительстве новой столицы очевидны. Вы же знаете, мы хотим превратить Казахстан в территорию Справедливости, Закона и Порядка. Поэтому оценивать труд каждого гражданина следует по справедливости, без личной предвзятости. Это касается и Нурсултана Назарбаева, первого президента нашей страны". Касым-Жомарт Токаев Мы также уже рассказывали, что Токаев привел слова международных экспертов, которые считают, что Казахстан попал в "ловушку средних доходов".

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: