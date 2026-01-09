#Казахстан в сравнении
Политика

Токаев принял послов США и Болгарии: о чем они говорили

Касым-Жомарт Токаев, послы, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 12:33 Фото: akorda.kz
Сегодня, 9 января 2026 года, в резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана послом Соединенных Штатов Америки Джули Стаффт и послом Болгарии Георги Воденски, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, обращаясь к послу Болгарии, глава государства передал слова приветствия президенту Румену Радеву, отметив, что его визит в Казахстан в прошлом году придал значительный импульс развитию двусторонних отношений.

"Мы заинтересованы в дальнейшем взаимодействии с вашей замечательной страной. Мы будем делать все возможное, чтобы расширить масштабы нашего сотрудничества как в политической сфере, так и в экономике", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о казахско-американских отношениях, президент Казахстана напомнил Джули Стаффт о значимости и успешности своего визита в США в ноябре 2025 года.

"У нас состоялась дружественная и в то же время содержательная беседа с президентом Дональдом Трампом. Недавно мы провели продуктивный телефонный разговор по многим вопросам, касающимся нашего двустороннего сотрудничества. Я благодарен за приглашение принять участие в саммите G20, который состоится в конце этого года в Соединенных Штатах. Мы будем делать все возможное для поддержания и укрепления нашего стратегического партнерства во многих областях".Касым-Жомарт Токаев

Также Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.

6 января 2026 года Токаев подписал указ об объявлении 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

