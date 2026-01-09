#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
509.94
593.88
6.43
Политика

Более 500 предложений от граждан: рабочая группа обсудила будущее нового Парламента

Астана, заседание, ерлан Карин, парламент, будущее , фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 19:34 Фото: akorda.kz
В Астане 9 января состоялось четвертое заседание рабочей группы по Парламентской реформе под председательством государственного советника Ерлана Карина, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что рабочая группа была образована распоряжением президента 8 октября прошлого года. Первое заседание состоялось 14 октября с участием главы государства. В этот же день по поручению президента на государственной платформе e-Otinish и сервисе eGov был открыт специальный раздел "Парламентская реформа" по сбору предложений от граждан по совершенствованию Парламентской системы.

2 декабря состоялось второе заседание рабочей группы, на котором были рассмотрены вопросы формирования нового Парламента.

29 декабря на третьем заседании были обсуждены механизмы законотворческого процесса будущего Парламента.

"В своем выступлении госсоветник отметил, что широкое общественное обсуждение предстоящей реформы продолжается уже около полугода. Как подчеркнул Ерлан Карин, Парламентская реформа является частью инициированной главой государства масштабной политической модернизации, включающей реализованные четыре пакета политических реформ 2019-2021 годов и Конституционную реформу 2022 года. В целом, все президентские реформы направлены на укрепление институциональной устойчивости государства, адаптацию политической системы к современным условиям", – говорится в сообщении.

Директор Института парламентаризма Наталья Пан представила сводную информацию о поступающих предложениях граждан, экспертов и общественных активистов. Через специальный раздел "Парламентская реформа" на платформах e-Otinish и eGov в рабочую группу поступило свыше 500 предложений от граждан, представителей экспертного сообщества и общественных объединений.

Основной темой заседания стало рассмотрение вопросов взаимодействия будущего Парламента с другими институтами власти, а также наименование нового однопалатного законодательного органа.

Заместитель руководителя рабочей группы – помощник президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев – изложил общие подходы к установлению полномочий будущего Парламента при взаимодействии с другими институтами государственной власти, выработанные на основе предложений членов рабочей группы и политических партий.

Со своими идеями выступили члены рабочей группы Азат Перуашев, Марат Шибутов, Елнур Бейсенбаев, Үнзила Шапақ, Марат Башимов, Индира Аубакирова, Асхат Рахимжанов, Алуа Ибраева, Карлыгаш Джаманкулова, Ерлан Сарсембаев.

Участники заседания отметили масштабность предстоящих изменений в Конституцию страны, которые не только повысят эффективность работы законодательной власти, но и значительно обновят всю систему взаимодействия ключевых государственных институтов.

По итогам заседания руководитель рабочей группы – государственный советник поручил обобщить и проанализировать все поступившие предложения.

Выработка подходов к совершенствованию парламентской системы будет поэтапно продолжена на следующих заседаниях рабочей группы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Как будет называться однопалатный Парламент, обсудят эксперты рабочей группы
12:45, Сегодня
Как будет называться однопалатный Парламент, обсудят эксперты рабочей группы
Состоялось очередное заседание рабочей группы по Парламентской реформе
12:39, 03 декабря 2025
Состоялось очередное заседание рабочей группы по Парламентской реформе
Ерлан Карин: Число вышедших из казахстанского гражданства с 2019 года уменьшилось более чем в 16 раз
15:23, 20 ноября 2024
Ерлан Карин: Число вышедших из казахстанского гражданства с 2019 года уменьшилось более чем в 16 раз
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: