События

В Астане обсудили полномочия нового Парламента

Астана, Ерлан Карин, рабочая группа , фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 19:25 Фото: akorda.kz
В Астане состоялось пятое заседание рабочей группы по парламентской реформе под председательством государственного советника Ерлана Карина.

Директор Института парламентаризма Наталья Пан представила сводную информацию о поступающих предложениях граждан, экспертов и общественных активистов. Через специальный раздел "Парламентская реформа" на платформах e-Otinish и eGov с октября прошлого года поступило порядка 600 предложений от граждан, представителей экспертного сообщества и общественных объединений.

В их числе партия "Байтақ", общенациональное движение против коррупции "Жаңару", Республиканская коллегия адвокатов, адвокатское сообщество "Toqtamys", Международная палата арбитража и медиации, Фонд развития парламентаризма, Казахстанский конгресс татар и башкир, Институт экономической политики, инициативная группа "Гражданская инициатива" и другие. Кроме того, активное участие в формировании предложений принимают ученые-правоведы, направляющие свои экспертные рекомендации.

Директор Института парламентаризма отметила, что, помимо инициатив по парламентской реформе, от граждан, общественных объединений поступают также и предложения по конституционной реформе.

В свою очередь заместитель руководителя рабочей группы – помощник президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев изложил общие подходы к конституционным процедурам участия Парламента в формировании правительства, Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты, Центральной избирательной комиссии и других госорганов, выработанные на основе предложений членов рабочей группы и политических партий.

Со своими идеями и предложениями выступили члены рабочей группы Марат Шибутов, Азат Перуашев, Елнур Бейсенбаев, Серик Егизбаев, Магеррам Магеррамов, Айдарбек Ходжаназаров, Марат Башимов, Нурлан Бекназаров, Индира Аубакирова, Үнзила Шапақ, Алуа Ибраева, Бурихан Нурмухамедов, Лейла Жакаева, Виктор Малиновский, Ерлан Сарсембаев, Айдос Сарым, Карлыгаш Джаманкулова.

По итогам заседания руководитель рабочей группы – государственный советник Ерлан Карин поручил обобщить и проанализировать все поступившие предложения для выработки итоговых подходов по конституционной реформе.

Рабочая группа по парламентской реформе была создана распоряжением главы государства 8 октября 2025 года. Первое заседание рабочей группы состоялось 14 октября, второе заседание – 2 декабря, третье заседание – 29 декабря. Четвертое прошло 9 января 2026 года.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
