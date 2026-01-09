Как будет называться однопалатный Парламент, обсудят эксперты рабочей группы
Как отмечено на сайте "Институт парламентаризма", на повестке дня планируется обсудить ряд актуальных вопросов, в том числе название и полномочия будущего однопалатного Парламента.
Стоит уточнить, что на предыдущих заседаниях были обсуждены квалификационные требования к депутатам, порядок их избрания, вопросы квотирования, а также ключевые аспекты законодательной функции будущего однопалатного Парламента.
8 сентября 2025 года в рамках Послания народу Касым-Жомарт Токаев предложил сделать Парламент Казахстана однопалатным и упразднить Сенат. Эта реформа высшей представительной власти, по его словам, станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти.
Уже 8 октября Токаев подписал распоряжение "О Рабочей группе по Парламентской реформе".