Как будет называться однопалатный Парламент, обсудят эксперты рабочей группы

Сегодня, 9 января 2026 года, под председательством государственного советника Казахстана Ерлана Карина состоится очередное заседание рабочей группы по Парламентской реформе, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте "Институт парламентаризма", на повестке дня планируется обсудить ряд актуальных вопросов, в том числе название и полномочия будущего однопалатного Парламента.

Стоит уточнить, что на предыдущих заседаниях были обсуждены квалификационные требования к депутатам, порядок их избрания, вопросы квотирования, а также ключевые аспекты законодательной функции будущего однопалатного Парламента.

8 сентября 2025 года в рамках Послания народу Касым-Жомарт Токаев предложил сделать Парламент Казахстана однопалатным и упразднить Сенат. Эта реформа высшей представительной власти, по его словам, станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти.

Уже 8 октября Токаев подписал распоряжение "О Рабочей группе по Парламентской реформе".