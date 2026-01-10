#Казахстан в сравнении
Политика

Нетаньяху поблагодарил Токаева за присоединение Казахстана к Соглашениям Авраама

Касым-Жомарт Токаев, Биньямин Нетаньяху, разговор , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 19:21 Фото: akorda.kz
По инициативе израильской стороны 10 января состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Акорде, собеседники с большим удовлетворением отметили поступательное развитие многолетнего и многопланового сотрудничества между Казахстаном и Израилем.

"Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее углубление взаимодействия по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Отдельно Биньямин Нетаньяху выразил глубокую признательность Касым-Жомарту Токаеву за решение о присоединении Казахстана к Соглашениям Авраама", – сообщает Zakon.kz.

Также подчеркивается, что премьер-министр Израиля назвал этот шаг смелым и дальновидным, подчеркнув его важное значение в деле укрепления мира, стабильности и международного диалога.

Достигнута договоренность поддерживать активные контакты, в том числе с целью организации визитов на высшем уровне.

Ранее посол США анонсировала предстоящую встречу Токаева и Трампа. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
