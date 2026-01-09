Самый высокий уровень в истории: посол США анонсировала предстоящую встречу Токаева и Трампа

Посол Соединенных Штатов Америки в Казахстане Джули Стаффт 9 января 2026 года после церемонии вручения верительных грамот президенту Касым-Жомарту Токаеву заявила, что США и Казахстан связывают очень давние, весьма продолжительные отношения, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, США стали первой страной, признавшей независимость Казахстана.

"Сегодня наше партнерство стало прочным, как никогда ранее. Сейчас наши отношения находятся на самом высоком уровне за всю их историю. Я считаю, что мы сотрудничаем практически во всех сферах – и сегодня это сотрудничество развивается еще активнее, чем прежде. Президенты Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп поддерживают очень тесные отношения и регулярно общаются. Президент Токаев посетил с визитом Вашингтон в ноябре, недавно вновь беседовал с Трампом и в предстоящий период снова посетит Соединенные Штаты. Мы искренне рассчитываем, что эти отношения будут и далее динамично развиваться". Джули Стаффт

Также она уточнила, что президенты находятся в постоянном контакте и поддерживают доверительный диалог.

"В предстоящее время они вновь встретятся и продолжат общение. Я только что провела встречу с Токаевым, в ходе которой мы обсудили наши приоритеты в двусторонних отношениях. Я знаю, что в этом мы пользуемся полной поддержкой Трампа, и с большим воодушевлением настроена на расширение нашего сотрудничества при поддержке обоих лидеров. Это была очень содержательная и позитивная встреча. Вчера я также провела переговоры в Министерстве иностранных дел, и впереди у нас большая работа". Джули Стаффт

В продолжении посол отметила, что импульс, полученный по итогам недавнего визита президента Токаева в Вашингтон, необходимо использовать для дальнейшего развития торгово-экономических, культурных, оборонных и гуманитарных связей, а также контактов между народами.

7 ноября 2025 года Акорда опубликовала ролик про визит Токаева в США. В видео, которое длится около двух минут, можно увидеть, как прошел визит президента 5-6 ноября в США: от прилета в Вашингтон, встречи с Дональдом Трампом и до саммита в формате С5+1.