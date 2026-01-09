#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
508.91
594.36
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
508.91
594.36
6.33
Политика

Самый высокий уровень в истории: посол США анонсировала предстоящую встречу Токаева и Трампа

Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп, Дональд Трамп и Касым-Жомарт Токаев, Токаев и Трамп, Трамп и Токаев , фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 16:20 Фото: akorda.kz
Посол Соединенных Штатов Америки в Казахстане Джули Стаффт 9 января 2026 года после церемонии вручения верительных грамот президенту Касым-Жомарту Токаеву заявила, что США и Казахстан связывают очень давние, весьма продолжительные отношения, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, США стали первой страной, признавшей независимость Казахстана.

"Сегодня наше партнерство стало прочным, как никогда ранее. Сейчас наши отношения находятся на самом высоком уровне за всю их историю. Я считаю, что мы сотрудничаем практически во всех сферах – и сегодня это сотрудничество развивается еще активнее, чем прежде. Президенты Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп поддерживают очень тесные отношения и регулярно общаются. Президент Токаев посетил с визитом Вашингтон в ноябре, недавно вновь беседовал с Трампом и в предстоящий период снова посетит Соединенные Штаты. Мы искренне рассчитываем, что эти отношения будут и далее динамично развиваться".Джули Стаффт

Также она уточнила, что президенты находятся в постоянном контакте и поддерживают доверительный диалог.

"В предстоящее время они вновь встретятся и продолжат общение. Я только что провела встречу с Токаевым, в ходе которой мы обсудили наши приоритеты в двусторонних отношениях. Я знаю, что в этом мы пользуемся полной поддержкой Трампа, и с большим воодушевлением настроена на расширение нашего сотрудничества при поддержке обоих лидеров. Это была очень содержательная и позитивная встреча. Вчера я также провела переговоры в Министерстве иностранных дел, и впереди у нас большая работа".Джули Стаффт

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 16:20
Токаев принял послов США и Болгарии: о чем они говорили

В продолжении посол отметила, что импульс, полученный по итогам недавнего визита президента Токаева в Вашингтон, необходимо использовать для дальнейшего развития торгово-экономических, культурных, оборонных и гуманитарных связей, а также контактов между народами.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 16:20
Дональд Трамп подарил Касым-Жомарту Токаеву "ключ" от Белого дома

7 ноября 2025 года Акорда опубликовала ролик про визит Токаева в США. В видео, которое длится около двух минут, можно увидеть, как прошел визит президента 5-6 ноября в США: от прилета в Вашингтон, встречи с Дональдом Трампом и до саммита в формате С5+1.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев принял послов США и Болгарии: о чем они говорили
12:33, Сегодня
Токаев принял послов США и Болгарии: о чем они говорили
Новый посол Казахстана встретился с президентом США
09:12, 20 декабря 2025
Новый посол Казахстана встретился с президентом США
В Турции будет новый посол США: выбор Трампа
04:44, 12 декабря 2024
В Турции будет новый посол США: выбор Трампа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: