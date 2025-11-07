#Народный юрист
События

Что обсудили Токаев, Трамп и Нетаньяху

Визит Токаева в Вашингтон, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 07:00 Фото: Акорда
В Овальном кабинете состоялся совместный телефонный разговор президентов Казахстана, США и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Zakon.kz.

Как передает Акорда, основной темой беседы стало намерение Республики Казахстан присоединиться к Соглашениям Авраама.

"Глава нашего государства подчеркнул, что президент США Дональд Трамп сумел добиться выдающихся результатов, которые многим казались недостижимыми, создав реальные предпосылки для установления прочного мира на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении.

Присоединяясь к Соглашениям Авраама, Казахстан стремится внести свой вклад в преодоление конфронтации, продвижение диалога и поддержку международного права на основе Устава ООН.

"Решение Казахстана не затрагивает обязательства нашей страны по двусторонним отношениям ни с одним из государств, являясь естественным продолжением и проявлением многосторонней дипломатии, направленной на содействие миру и безопасности", – передает Акорда.

Фото: Акорда

Президент США Дональд Трамп высоко оценил решение Президента Казахстана присоединиться к Соглашениям Авраама, отметив, что оно будет побуждать другие страны поддержать данную инициативу.

"Это важный шаг вперед в деле построения мостов по всему миру. Сегодня все больше стран готовы принять путь мира и процветания через мои Соглашения Авраама", – заявил Дональд Трамп по итогам телефонного разговора.

Ранее стали известны другие детали встречи Касым-Жомарта Токаева и Дональда Трампа.

