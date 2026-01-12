Израиль и Казахстан выводят отношения в фазу стратегической публичности – израильский политолог

Телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху эксперты считают маркером нового этапа двусторонних отношений. О значении этого шага и роли президента Токаева журналист Zakon.kz поговорил с израильским политологом Михаилом Пелливертом.

– Телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху состоялся по инициативе израильской стороны. Как Вы оцениваете значение этого сигнала для восприятия Казахстана в израильской внешнеполитической повестке и в более широком региональном контексте?

– Сам факт того, что разговор был инициирован израильской стороной, говорит о многом. Израиль воспринимает Казахстан не как периферийного партнера, а как важного и самостоятельного игрока, способного влиять на более широкую региональную картину. Для израильской внешнеполитической повестки это сигнал о том, что Астана рассматривается как партнер, с которым можно и нужно вести диалог на стратегическом уровне, а не только в рамках узко прагматичных интересов.

Кроме того, этот контакт подчеркивает, что Казахстан все чаще оказывается встроенным в обсуждение процессов, выходящих за пределы Центральной Азии. Это отражает рост международного веса страны и личную роль президента Токаева как политика, способного вести диалог сразу с несколькими регионами и центрами силы.

– В ходе разговора стороны подчеркнули поступательное развитие многолетнего и многопланового сотрудничества между Казахстаном и Израилем. В каких сферах это партнерство сегодня приобретает стратегическое измерение?

– Эти отношения действительно носят симбиотический характер, причем прежде всего на символическом уровне. Израилю важно демонстрировать миру, что религиозный фактор не должен быть препятствием для сотрудничества.

Для Казахстана Израиль – это не только высокотехнологичное государство, но и страна с особыми, тесными связями с Соединенными Штатами. В этом смысле партнерство с Израилем воспринимается как дополнительный дипломатический канал, усиливающий позиции Казахстана в глобальной политике.

При этом есть и вполне практические точки соприкосновения: технологии, инновации, образование, энергетика. Казахстану важно выходить на международные рынки, усиливать свою экономику и учиться, а Израиль заинтересован в диверсификации источников энергии, включая поставки нефти и других ресурсов.

– Премьер-министр Израиля отдельно поблагодарил президента Токаева за решение о присоединении Казахстана к Соглашениям Авраама. Как вы оцениваете этот шаг с точки зрения региональной дипломатии?

– Это решение носит прежде всего символический, но крайне важный характер. Это мощный сигнал как для Ближнего Востока, так и для более широкого международного сообщества.

Президент Токаев в данном случае выступает как государственник, который делает ставку на прагматику, экономическое сотрудничество и наведение мостов. И именно поэтому этот шаг был воспринят в Израиле как смелый и дальновидный.

– Казахстан традиционно проводит взвешенную и прагматичную внешнюю политику. Насколько именно такой подход позволил Астане органично встроиться в инициативы международного диалога?

– Безусловно, именно прагматизм и отказ от идеологизированных внешнеполитических позиций сделали возможным участие Казахстана в подобных форматах. Астана не стремится играть агрессивную или навязывающую роль, а последовательно выстраивает доверие.

Это хорошо ложится в более широкое видение регионального сотрудничества, где Казахстан может выступать площадкой и участником процессов, направленных на безопасность, экономическое развитие и диалог. Такая линия вызывает уважение и в Израиле, и у западных партнеров.

– Какие перспективы открывает присоединение Казахстана к Соглашениям Авраама для многостороннего сотрудничества?

– Если смотреть шире, речь идет о формировании альтернативной модели регионального взаимодействия. Президент США Дональд Трамп, как известно, рассматривал Соглашения Авраама как основу для создания своего рода "Ближневосточного ЕС" – в расширенном смысле, включая и страны Центральной Азии.

Участие Казахстана даже на символическом уровне придает этой идее дополнительный вес. География здесь играет ключевую роль: огромная территория Казахстана и компактный, но высокотехнологичный Израиль могут найти множество точек соприкосновения – от безопасности до технологий и инфраструктуры.

– Стороны договорились поддерживать активные контакты, включая визиты на высшем уровне. Насколько это важно для перехода от символики к практике?

– Такие контакты крайне важны для институционализации отношений. Они позволяют переводить политические заявления в конкретные проекты и механизмы сотрудничества. В этом смысле телефонный разговор можно рассматривать как подготовку почвы для следующего этапа, более плотного и предметного взаимодействия.

– Как Вы в целом оцениваете вклад президента Токаева и Казахстана в формирование образа "средней державы"?

– Казахстан все более уверенно занимает нишу так называемой средней державы – страны, которая не доминирует силой, но влияет через дипломатию, прагматизм и способность выстраивать мосты.

Президент Токаев играет в этом ключевую роль. Его политика демонстрирует, что можно сохранять свою идентичность и при этом активно участвовать в глобальных процессах, выступать за сотрудничество, безопасность и экономическое развитие. В этом смысле Казахстан становится важным фактором региональной устойчивости и доверия.

По инициативе израильской стороны 10 января 2026 года состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.