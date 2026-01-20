Токаев об ЕАЭС: Нужно находить справедливый баланс взаимных интересов

Президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая 20 января 2026 года рассказал, что должно измениться в работе ЕАЭС, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства повторил, что в условиях международной напряженности позиция страны предельно ясная. По его словам, Казахстан поддерживает экономическую интеграцию и активно участвует в этом процессе.

"Но он должен носить справедливый характер в отношении наших интересов. Казахстан в этом году председательствует в ЕАЭС. В числе наших приоритетов – широкое внедрение искусственного интеллекта с целью повышения эффективности евразийской интеграции, продолжится работа по устранению барьеров в торговле и необоснованного протекционизма. Например, нельзя назвать нормальной ситуацию, когда под неоправданным давлением оказалась сфера сельскохозяйственной переработки Казахстана", – отметил президент.

Токаев подчеркнул, что представители отечественной пищевой промышленности вынуждены сокращать производство под напором субсидируемых товаров из государств – участников ЕАЭС.

"Для нас это вопрос продовольственной безопасности. Поэтому я говорю о справедливости интеграции. Нужно находить справедливый баланс взаимных интересов, умело и аргументированно отстаивать интересы Казахстана", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Токаев подчеркнул важность развития угольной энергетики. По его словам, существующего сейчас в стране производства электроэнергии в объеме 123 млрд кВт/ч явно недостаточно для успешного выполнения всех планов.