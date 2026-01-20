Токаев объяснил предложение создать в Казахстане должность вице-президента

20 января 2026 года на V заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев предложил создать в Казахстане должность вице-президента и объяснил зачем, сообщает Zakon.kz.

Глава государства перечислил будущие функции вице-президента и отметил, что их следовало бы также отразить в тексте Конституции.

"Упразднению подлежат часть аппаратных структур, обеспечивающих деятельность действующего Парламента, а также должность государственного советника. Функционал, структура Администрации президента и система ее управления будут реформированы в соответствии с практической необходимостью. Вам, конечно, известно, что должность вице-президента существует в целом ряде стран. В нашем случае учреждение данной должности стабилизирует процесс управления государством, а также внесет окончательную ясность в отношении властной иерархии", – объяснил Токаев.

Он также подчеркнул, что это "конституционное нововведение не означает ослабления самого института президентской власти".

"Напротив, пост президента остается главным в государственной системе. Убежден, Казахстан будет успешно развиваться как президентская республика. От этой оправдавшей себя политической системы отказываться нельзя. Тем более международный опыт убедительно свидетельствует в пользу именно такого выбора. Уверен, предложенные мною реформы государственной власти, в частности, переход к однопалатному Парламенту – Құрылтай, создание Халық Кеңесі – Народного Совета, учреждение должности вице-президента придадут мощный импульс развитию нашей страны, усилят ее потенциал", – резюмировал глава государства.

Он указал, что все реформы в стране тщательно обдумывались им, исходя из приоритета государственных интересов и благополучия народа.