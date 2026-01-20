#Казахстан в сравнении
Политика

Внести изменения в порядок проведения досрочных выборов президента предложил Токаев

Конституция РК, День Конституции РК, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 14:39 Фото: gov.kz
20 января 2026 года на V заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался о порядке проведения досрочных выборов президента, сообщает Zakon.kz.

По его словам, профессиональные юристы высказали мнение по поводу текста Конституции: они обратили внимание на необходимость уточнения некоторых аспектов.

"В частности, есть важное предложение по вопросу избрания главы государства. Согласно действующей Конституции, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, при которой президент не может исполнять свои обязанности, его полномочия передаются спикеру Сената на оставшийся срок его полномочий. Если председатель Сената не в состоянии управлять государством, полномочия президента передаются соответствующим должностным лицам в соответствии с установленной процедурой. В то же время вся проблема сводится к фразе "на оставшийся период", которую стоит подчеркнуть. Иными словами, "оставшийся период" может длиться 6 месяцев или 6 лет. Следовательно, Основной закон должен четко предусматривать, что в случае досрочной отставки главы государства досрочные президентские выборы должны состояться в течение двух месяцев", – сказал президент.

По его словам, этот шаг соответствует передовой международной практике.

"Любой лидер нашей страны должен приходить к власти путем выборов, то есть законным путем. Для меня это непоколебимый принцип. Эта норма должна стать неизменным принципом для будущих глав государств!" – заключил Токаев.

Кроме того, он предложил ввести должность вице-президента и закрепить это в Конституции.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
