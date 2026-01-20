#Казахстан в сравнении
Токаев предложил изменить процедуру принятия законов в Казахстане

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 14:46 Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 20 января 2026 года на V заседании Национального курултая сообщил о планах изменить процедуру принятия законов в Парламенте, введя поэтапное рассмотрение и утверждение законопроектов, передает корреспондент Zakon.kz.

Токаев рассказал, что четвертая часть предложений о реформе Парламента касалась порядка и процедур работы законодательного органа.

"В новом Парламенте предусмотрено избрание депутатов на пять лет. Предлагается процедура принятия закона, состоящая из трех этапов. На первом этапе депутаты одобряют законопроект в целом. Затем утверждают изменения и в конце принимают закон. Таким образом, мы продолжим политические реформы, проведенные ранее, путем коренной перестройки работы Парламента. Укрепляя институциональные основы государства, мы создадим устойчивую политическую систему, соответствующую принципу "Сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное правительство". Это и есть наша главная цель", – дополнил глава государства.

По его словам, новая структура институтов власти станет прочной основой для создания справедливого общества, предоставляющего равные возможности для всех.

"В конечном итоге парламентская реформа, которую мы осуществляем как единое общество, повысит потенциал нашей страны. Кроме того, она ускорит темпы социально-экономических изменений и улучшит их качество. Я, как глава государства, твердо в это верю", – озвучил Касым-Жомарт Токаев.

V заседание Национального курултая с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева прошло в Кызылорде. В ходе мероприятия президент выступил с речью, в которой обозначил основные направления дальнейшего развития Казахстана и затронул актуальные вопросы общественной жизни.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
